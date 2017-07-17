觀察：小熊維尼在中國動了誰的蜜糖被封殺？

周末，中國網管部門在社交媒體上封殺小熊維尼的消息流傳甚廣。有報道稱，小熊維尼因為貌似中國最高領導人習近平，「維尼熊」成為中國網絡的禁用語。

果真如此，這應該不是中國當局第一次封殺小熊維尼。

圖片版權 AFP/Weibo Image caption 2013年6月，中國國家主席習近平訪問美國，與時任美國總統奧巴馬會面的照片被網民首次聯想到維尼熊。

早在2013年6月，中國國家主席習近平訪問美國，與時任美國總統奧巴馬會面。

兩位領導人併肩而行的照片，曾激發網友創意，將習奧形像與迪斯尼動畫片中的角色「小熊維尼」與「跳跳虎」相提並論。這樣的對比深受網民喜愛，卻被網管刪除。

中國網管本次對小熊維尼的封殺似乎並不徹底，但網民對此卻有所聞。

BBC中文在微博上做了個簡短試驗，結果是：小熊維尼微博發出去幾分鐘內，迅速有網民留言。有的還警告說：這可是顛覆國家政權罪啊。

維尼熊

小熊維尼的形像雖然因為美國迪斯尼動畫片而廣為人們所知，但最早設計這個角色的是一位英國作家艾倫·亞歷山大·米恩（Alan Alexander Milne）。

小熊維尼首次出現在米恩的《泰迪熊》詩中，於1924年2月發表在英國雜誌《Punch》上。

1925年，小熊維尼首次出現在英國倫敦旗幟晚報Evening Standard刊登的一個故事中。

1926年，小熊維尼故事集首次出版，但其中並沒有好朋友跳跳虎。跳跳虎這一角色，在1928年出版的續集《小熊維尼的房子》中才出現。

在卡通藝術世界中的維尼是一頭可愛的小熊，最在乎他的朋友以及朋友們的幸福和感受。有維尼做朋友應該是世界上最幸福的事情。

圖片版權 Xinhua Image caption 中國官方媒體仍然遵循傳統塑造領導人「高大全」形像。

或許世界上其他國家的政治人物都夢寐以求民眾能將自己視為維尼熊——一個胖胖、憨憨、樂天、有智慧，又願意為朋友兩肋插刀的小可愛。

正因為如此，中國網管當局為了維護習近平的最高領導人形像而封殺維尼熊，頗讓外界覺得不可思議。

相提並論

BBC駐北京記者麥迪文（Stephen McDonell）在記者博客中寫道：在中國這塊兒，主席是不會做傻事兒的。他總是一本正經，從不犯錯。這就是為什麼他總是高於民眾，免於問責的原因。

英國《衛報》報道認為，中國執政共產黨對滑稽描繪領導人的做法特別敏感，特別是習近平試圖在今年晚些時候的中共全會上鞏固權力。

維尼熊在中國網絡上被封殺似乎說明：隨著最高領導人習近平的權利越來越大，中國當局希望網民不要將他與維尼熊相提並論。

然而，當局的希望與網絡上的現實往往有一定的距離。

2014年11月10日，中國國家主席習近平與日本首相安倍晉三在北京APEC峰會上握手的照片再次被網友聯想到維尼熊。

2015年9月，中國大規模紀念抗日戰爭勝利70週年，習近平乘坐紅旗牌汽車檢閲部隊，也被網友與維尼熊對比。

圖片版權 Empics Image caption 2015年9月，中國紀念抗日戰爭勝利70週年，習近平乘坐紅旗牌汽車檢閲部隊

圖片版權 Weibo/AFP Image caption 中國國家主席習近平與日本首相安倍晉三在北京APEC峰會上握手

政治委婉詞

中國網管當局對民眾言論的嚴密監管，近年來刺激網民創作出不少獨特的中國政治委婉詞。網民還「惡搞」出了許多堪稱經典的網絡用語。

前領導人江澤民提出「三個代表」理論，被網民諷刺為「戴三個表」；而胡錦濤時期的「建設和諧社會」，則被諧音為「河蟹」。

還記得幾年前的「草泥馬」和去年的「趙家人」嗎？習近平的前任江澤民，也曾被網民稱為「蛤蟆」。

觀察人士認為，本次當局對維尼熊的封殺或許會刺激網民新一輪的創作靈感。