黎智英出售《壹周刊》員工憂易主後編採方針受影響

圖片版權 Getty Images Image caption 香港壹傳媒創辦人黎智英

香港壹傳媒周一（7月17日）宣佈，擬將旗下《壹周刊》等多本雜誌出售予香港商人黃浩，作價5億港元，其中3.2億元支付壹傳媒，1.8億元注入雜誌業務。交易細節尚在磋商中，但預計交易會在九月底完成。

除了《壹周刊》外，壹傳媒還會出售《忽然1周》、《FACE》（包括前身《壹本便利》）、《ME!》及《Next+One》的香港及台灣的業務。

員工工告中，壹傳媒行政總裁張嘉聲說：「在過去數年，我們看到了新聞媒體從紙媒轉型到數碼化的演變。這是一個無法抗拒的潮流。」

「今次決定出售旗下雜誌，是整個轉型計劃一個重要部分，亦顯示了整個轉型工程已基本完成。」

圖片版權 Getty Images Image caption 黎智英也出售《壹周刊》等多本雜誌的台灣業務

《壹周刊》於1990年創刊，在香港與台灣都深具影響力。香港的《壹周刊》曾深入報道多宗轟動性的新聞，包括曾綁架李澤巨的「大富豪」張子強的新聞、專訪已故華懋主席龔如心、首位華人諾貝爾文學奬得主高行健等等。

另一方面，《壹周刊》亦引進「狗仔隊」，也有不少人認為該刊帶起了八卦新聞的風潮。

黎智英曾聲言不會賣盤

圖片版權 Getty Images Image caption 外界關注黎智英以後會否出售《蘋果日報》

《壹周刊》賣盤消息傳出後，壹傳媒創辦人黎智英未有公開回應。

早前已不時傳出黎智英有意出售旗下刊物，然而他一直否認有此意願。2013年黎智英接受電台訪問時回應傳聞說：「我賣了一我一世變契弟（廣東話罵人的說話），我怎麼會願意做？我現在又不是沒有錢。」

另外，他於去年二月亦在自己專欄寫道：「外面傳我賣壹傳媒繪聲繪影。是的，幾位大人物試圖找我談買賣的事，我都拒絶了，沒有跟任何人談過，以後也不會。香港傳媒需要有不同的聲音，賣了我給人鬧死。錢不是大曬的，給我多多錢我都不會做契弟。」

行政總裁張嘉聲於周一的員工大會轉述，黎智英對賣盤感到「傷感」。「見證壹仔（《壹周刊》）創造香港歷史、輝煌成績，但到最後要轉手，算是完成一個使命。」

至於黎智英早前有關賣盤的言論，張嘉聲說黎智英指的是壹傳媒，並非《壹周刊》。

紙媒寒冬、政治打壓

圖片版權 Getty Images Image caption 智能電話、互聯網改變大眾閲讀新聞的習慣

近年來，壹傳媒業績錄得虧損。根據6月發佈的業績，壹傳媒於2016/2017年財政年度，錄得3.94億元的虧蝕。

面對總收益下降，壹傳媒指：「此乃主要源於本集團印刷刊物在香港及台灣的廣告收益大幅下跌。」

「讀者逐漸習慣閲讀免費網上媒體而放棄印刷刊物亦有密切關係，以致本集團刊物的發行收入下跌。」

圖片版權 Getty Images Image caption 匯豐銀行於2013年停止在壹傳媒下廣告，銀行指是商業決定

壹傳媒旗下傳媒立場反建制、反北京，政治立場疑似令其遭受打壓。壹傳媒高管馬克‧西蒙（Mark Simon）於2014年接受《紐約時報》報道，匯豐銀行及渣打銀行受中國政府影響，自2013年結束與壹傳媒的長期合作關係。

當時，兩家銀行都指這只是商業決定。

行政總裁張嘉聲於周一說：「如果沒有政治打壓，壹傳媒今日（的規模）會比TVB（無線電視）更大，好可惜我們面對廣告杯葛，致面對財困。」

黃浩是誰？

圖片版權 Facebook Image caption 如果交易順利完成，黃浩將成為《壹周刊》新東主

黃浩是一名在香港知名的商人。由於他的妻子是一位女明星，早前有關他的報道常於娛樂、社交版面出現。

至於黃浩的背景及資金來源，外間並不知道詳情。黃浩早前從事飲食生意，至2013年以兩億元收購《都市日報》，開始涉獵傳媒業。兩年前，黃浩創辦《E周刊》。

黃浩七月初以四億元出售《都市日報》等業務，買家是一家香港金融公司。

黃浩對收購壹傳媒的興趣有跡可尋。《壹周刊》早前報道指，2014年黃浩自行註冊「蘋果日報集團」、「壹傳媒集團」、「蘋果娛樂」等三間公司。當時黃浩未有詳細回應舉動背後意義為何，只說是「商業秘密」。

外界擔心，黃浩資金來源不明，或會影響《壹周刊》的編採方針。

黃浩周一接受「香港01」訪問時表示，在澳洲留學時已有留意《壹周刊》，指雜誌敢言大膽，如他鍾愛的超級英雄類似。

他說：「對我來說，壹仔（壹周刊）是非賣品。」

「你問問《都市日報》的前員工，這四年我給他們完全的編採自主。」

黃浩接受《蘋果日報》訪問時說，會盡量保持《壹周刊》的風格。

員工反應

《壹周刊》賣盤消息傳出後，員工抨擊股東及領導層的決定，更有人質疑為何不結束《壹周刊》。

《壹周刊》副社長兼總編輯黃麗裳出席員工大會上曾飲泣，情緒激動。《蘋果日報》報道，她曾在高層會議激動拍枱，並形容出售《壹周刊》的決定猶如「賣員工到妓寨」。

黃麗裳表示，她在交易完成後會離開《壹周刊》。

壹傳媒工會發表聲明：「與《壹周刊》分離，如同痛失手足。」

「本會憂慮相關同事飯碗不保之餘，也對該刊能否維持敢言作風有極大保留。本會同時譴責集團管理層漠視員工，營運方針朝令夕改、黑箱封閉，尤其在出售旗下媒體以至外判等重大決策上，欠全體員工一個明確交代。」