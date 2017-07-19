中美全面經濟對話在即 雙方要什麼？

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"中美全面經濟對話"（CED）星期三（7月19號）將在華盛頓舉行。中美兩國各要什麼？

美國財長努欽（Steven Mnuchin）和商務部長羅斯（Wilbur Ross）周二表示，他們希望本周與中國就進一步放寬美國企業在中國消費市場的凖入達成具體協議。

努欽還表示，希望中國取消對外資在中國金融服務企業持股的限制，允許美國企業更全面地參與中國金融服務市場，並消除中國信息通信技術領域的貿易壁壘。

中國國務院副總理汪洋率團訪美。在歡迎午宴上，汪洋表示他清楚川普政府有"買美國貨、僱美國人"的經濟政策，但中國也有人主張"買中國貨、用中國人"。

汪洋也表示，雙方都應清醒認識，"中國人不可能不買美國貨、美國人也離不開中國貨"。汪洋稱，美國高科技產品出口中國仍受限，且出口比例不斷下降。

汪洋也承認中國市場不夠開放，存在對外資企業的法規鬆綁、打擊仿冒和發展綠色經濟上等問題。

全面對話如何而來？

圖片版權 AFP Image caption 美國將於14年來首次對中國出口牛肉。

"中美全面經濟對話"由中美從2006年開始的雙邊對話更名而來。

今年4月，中美國家領導人在美會晤後宣佈兩國將建立外交安全對話、全面經濟對話、執法及網絡安全對話、社會和人文對話等4個高級別對話機制。

羅斯表示，4月宣佈的一些初步協議是特朗普政府"百日新政"計劃的一部分，旨在降低美國對中國的貿易逆差，這是個"很好的開始"。

協議還包括美國於14年來首次對中國出口牛肉。

外界如何解讀對話成效？

美國前總統奧巴馬的中國政策顧問多拉爾（David Dollar）和海斯（Ryan Hass）稱，他們對話成效持"保留意見"。

他們周二共同在博客中寫到："川普政府或許會跟隨前兩任總統的政策：甜言蜜語哄中國變得更加開放，但會避免強硬措施。那會傷害雙方的經濟關係。"