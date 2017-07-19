劉曉波「頭七」：團體發起全球公祭

圖片版權 Reuters Image caption 早前香港民眾遊行悼念劉曉波

有團體周三（7月19日）發起公祭，呼籲民眾在全球各地祭奠因肝癌去世的諾貝爾和平奬得奬者劉曉波。

「自由劉曉波工作組」早前在網上呼籲，希望民眾於周三北京時間晚上八點在全球各地悼念劉曉波。工作組公布公祭步驟：擺放空櫈、默哀及三鞠躬、豎舉三指（寓意抗爭、自由、希望），又指最佳紀念地點是海或江邊。

工作組鼓勵民眾豎舉三指時與空櫈合照，並加上#withliuxiaobo的標籤，上載圖片到推特、Facebook、微信、微博等社交媒體。

另外，香港支聯會亦於同樣時間在金鐘添馬公園舉行劉曉波追思會。

劉曉波在7月13日於瀋陽中國醫科大學附屬第一醫院因肝癌逝世。周六他的遺體被火化後，在大連海葬。外界質疑海葬違反家屬意願，但劉曉波哥哥劉曉光在瀋陽市人民政府新聞辦公室召開的記者會上指，劉曉波海葬安排體現了國家對他們的「人文關懷」。

中國人權民運信息中心：劉霞「被旅遊」

圖片版權 Reuters Image caption 劉霞和家人參與海葬儀式

總部位於香港的中國人權民運信息中心周三引述劉霞親屬指，在弟弟劉暉的陪同下，劉霞仍在雲南「被旅遊」，而姊弟兩人都未能直接致電北京的親人。

中國人權民運信息中心又指，劉曉波親屬周三會「隆重拜祭劉曉波」。不過有家屬表示，今天劉曉波親人仍遭國保嚴密監視，無法到海邊，所以拜祭會在家中舉行。

異見人士前往大連祭祀後被帶走

兩名異見人士姜建軍、王承剛周一到大連老虎灘祭奠劉曉波，但推特有人指，姜建軍周二被大連派出所帶走。

BBC中文曾嘗試聯絡姜建軍妻子，但未能取得聯絡。

另外，劉曉波好友野渡在推特發表推文：「警察現在帶我外出旅遊，手機關機一天。」