觀察：2017香港書展上的《劉曉波傳》

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 主打出版本土、政治書籍的次文化堂，今年以劉曉波名言「我沒有敵人」做場布。

一年一度的香港書展周三（7月19日）開幕。展示《劉曉波傳》的攤位前人潮絡繹不絶，但經銷商表示，書展上政治書的銷售量一年比一年差。

田園書屋一如往年陳列新世紀出版社的出版品，其中余杰所著的《劉曉波傳》最受關注。記者觀察到，陳列《劉曉波傳》與其他政治書籍的書架前，一直有讀者駐足，他們或翻閲書籍，或討論劉曉波。

新世紀出版社創辦人、前中國總理趙紫陽秘書鮑彤之子鮑樸對BBC中文說，該出版社兩本關於劉曉波的書──《劉曉波傳》、《劉曉波文集》，在近期內銷量都上升。

香港網媒「眾新聞」引述田園書屋職員的說法，《劉曉波傳》第一天傍晚前售出了約30本，以往此書平均兩個月才賣出一本。

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 田園書屋攤位上《劉曉波傳》的廣告。

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 陳列《劉曉波傳》的櫃位前一直有人駐足討論。

在攤位前，一名說普通話的男子向同行朋友介紹新世紀出版社的政治書。該名不願具名的男子說，他認為「劉曉波是中國人追求民主的榜樣」但他卻「悲慘地去世」。

「劉曉波的精神可以影響中國人，影響全世界，中國怕的就是這個。」他表示，他是長居香港的大陸人，以前就會購買政治類書籍。

一名中年香港男性買了兩本《劉曉波傳》，他向BBC中文表示，他覺得劉曉波是個很了不起的人，因此買了兩本，一本要送給朋友。

在攤位上的田園書屋職員譚先生向BBC中文說，政治類書籍銷量好的地方不是在書展，而是在書店或是報攤。

另一名香港中年男性蔡先生表示，他幾乎每年都來書展，買了很多關於香港本土歷史的書，但他對政治書「不太感興趣」。

主打出版本土、政治書籍的次文化堂，今年以「我沒有敵人」做攤位布置。出自2009年劉曉波向法庭遞交的陳述文章〈我沒有敵人— 我的最後陳述〉。

次文化堂社長彭志銘接受BBC中文訪問時表示，採用「我沒有敵人」做布置，是有感於劉曉波身為諾貝爾和平獎得主，卻遭到這種折磨。他認為中國不應該用這種強迫的方式對待一個人和他的家人，這樣「給世界的感覺不好」。

劉曉波生前好友、獨立中文筆會會長貝嶺表示，計劃籌資出版《劉曉波詩選》，並打算明年在香港書展設攤。但因為攤位租金太貴，還需要籌錢。

「白色恐怖」

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 次文化堂社長彭志銘介紹關於香港本土文化的書。

彭志銘表示，除了標語之外，次文化堂沒有特別推出劉曉波系列書籍。

他說：「關於劉曉波的書一直都是少的。」而且他因為起草《零八憲章》獲罪，2009年因「煽動顛覆國家政權罪」入獄後，「現在沒什麼人談他了，關於劉曉波的書不太好賣，」彭志銘說。

彭志銘進一步表示，現在關於政治的書沒什麼人寫了，「這一兩年白色恐怖變得好嚴重。」──作者不敢寫、出版社不敢出版、印刷廠不敢印、書店不敢賣，「沒有書，買的人也就少了。」

彭志銘將中國「禁書」分為三大類，第一類是八卦性質的「偽書」，例如江澤民的情婦之類的內容，這是銷量最好的一類。第二類是涉及「內幕」的書，第三類是評論。

他認為現在最悲哀的就是評論類的書因為受到打壓而變少。「評論就是言論開放的表達，連這個都覺得危險的時候，就是白色恐怖。」

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 香港書展以多樣的書籍、便宜的價格，年年吸引大批讀者。

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 遊客在書展選購特價文具。

觀察：BBC中文記者劉子維

享有言論及出版自由的香港一直是中國時政類「禁書」的出版重鎮。在中國大陸遊客眾多的香港書展中，政治書的數量和銷量受到媒體關注。

劉曉波逝世在香港引起討論，但實地走訪香港書展，劉曉波相關書籍只有寥寥數本，攤位的場布也未見以劉曉波為主打，書展基本上仍維持和往年一樣熱鬧、撿便宜的氛圍。

書展第一日，會場見到許多家長陪同前來的兒童，以及放暑假和好友們相約出遊的青少年。雖然主題「旅遊」遭到一些批評，但販賣旅遊書的攤位依然吸引許多民眾。

香港書展能持續吸引讀者的原因之一，是會請到知名作家辦講座、簽名會，藉此吸引「粉絲」到場。一些書展常客不一定「文藝」，而是藉此買特價的工具書、文具用品等等。

書展的「旅遊」主題

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 書商配合年度主題展示相關書籍。

本次的第28屆香港書展有來自37個國家級地區的670家展商參展，為歷年之最。今年主題是「旅遊」，以「從香港閲讀世界 人文‧山水‧情懷」作點題。

來自新加坡的吳小姐表示，她覺得這個年度主題很好，在特展區可以看到知名作家旅行世界所帶回來的收藏品。她是第二次來香港書展，只要有機會在七月來香港都會來看，因為香港書展能一次看到很多書。

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 出版旅遊書的出版社今年更具話題。

但彭志銘明確表達對年度主題的不滿，他認為主辦單位訂出這個主題，是「希望所有人都去吃喝玩樂就好了，你推出這一個思想出來就不應該。書展是一個地方的文化定調，看你一個地方有沒有文化就是看你書展。這個主題出來，連面子都沒有了。」

香港書展的展期至7月25日，地點在灣仔香港會議展覽中心，兩岸三地及海外知名作家將出席多場論壇。