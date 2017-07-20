中美全面經濟對話：貿易赤字是焦點 無重大突破

圖片版權 AFP Image caption 美國財長努欽（Steven Mnuchin）（左）和中國國務院副總理汪洋

中美全面經濟對話的第一輪經濟談判於周三（7月19日）在華盛頓結束。美國稱，中國同意減少貿易逆差，但無重大突破。

談判前正式開始前，美國指責中國不夠開放，造成了中國對美國的3009億美元貿易順差。中國則指責美國高科技產品出口中國仍受限。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）在會議開幕式致辭時，堅稱中國在過去15年對美的出口增長百分之兩百的情況需要改變。

羅斯稱："如果這是自由市場角逐的結果，我們可以理解。但這不是。"

"我們現在該以更公平互惠的方式平衡彼此的貿易關係。"

美國強硬的口吻像是對特朗普競選時的遙相呼應，即攻擊北京的不平等貿易政策。

但今年美國總統和中國國家主席習近平於今年4月會晤後，推出了百日合作計劃。有了一些微小的成就，比如中國進口美國牛肉、承諾消除美國信用卡的交易障礙等。

中國怎樣應對？

中國國務院副總理汪洋率團談判。在會議開始時他說，雙方應保持良好對話，並警告不要開始走上貿易對抗的道路。

汪洋認為，對話不能立即解決所有分歧，但對抗會馬上給雙方利益帶來損害。

發佈會取消

雙方會談後未發表任何聯合聲明，美國方面先宣佈美方原定的會後記者會取消。隨後，中方也宣佈取消原凖備好的會後記者會。

雙方也未解釋取消的原因。外界分析人士認為，這是雙方談不攏的跡象。