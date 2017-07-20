重慶突然換將展示習近平十九大權力布局

圖片版權 CNS Image caption 陳敏爾現年57歲，是中國政壇目前僅有三名1960年後出生的省委書記之一。（資料圖片）

法新社引用分析人士的話稱，中國直轄市重慶近日突然更換市委書記，展示了中國領導人習近平在今年秋天的共產黨十九大上鞏固自己權力的野心。

作為習近平曾經助手之一的陳敏爾上周被迅速任命為重慶新市委書記，取代了被廣泛認為有機會角逐下一屆中共政治局常委的原市委書記孫政才。

法新社稱，這場發生在西南直轄市重慶的權力震動可能傳遞出一個信號——習近平正想方設法布局，於即將於秋季舉行的十九大上在中共最高領導層中擺放更多自己的支持者。

外界普遍認為習將在這次會議上得到留任，並開始自己的第二個五年任期。但目前尚不清楚的是，哪些現任政治局常委將會退出，又有哪些新人進入這個7人組成的中國最高領導層。

被陳敏爾取代的孫政才是中共政治局25名委員之一。孫原本被認為極有可能進入政治局常委行列。

人口超過3000萬的直轄市重慶曾經的領導人是薄熙來。5年前，薄熙來在習近平倡導的反腐運動中成為落馬的最高級別官員之一。當時的傳聞稱薄熙來和其盟友試圖在2012年阻止習近平掌權。薄熙來目前正在獄中執行終身監禁。

今年2月，中共紀檢部門公開指責孫政才工作不力，這讓他的政治前途蒙上陰影。

圖片版權 CNS Image caption 原重慶市委孫政才政治去向未明。（資料圖片）

《重慶日報》報道稱，陳敏爾到任後立即對官員發表講話，要求"絶對肅清薄熙來案的惡劣影響"。

官方沒有對這次人事更替的原因作出說明，但香港《南華早報》透露，孫政才正在接受組織調查。

北京理工大學教授胡星斗認為，未能清除"薄熙來流毒"極有可能是孫政才遭到撤換的原因。

但"撤換的原因也可能是因為他（孫政才）直接或間接地影響了習近平在十九大上的計劃，"胡星斗說。

胡星斗說，陳敏爾是習近平"之江新軍"重要成員，受到了習的高度信任和倚仗。

法新社引用上海政法學院副教授Chen Daoyin的分析稱，這次調任已經"粉碎"了孫政才今年秋天成為政治局常委的希望。更重要的是，這次調整是習近平消除前任胡溫政權接班系統的行動。

Chen Daoyin表示，撤換孫政才是習在北戴河會議前向政治對手發出的警告。這一決定顯示"習才是黨內決定性的聲音。他能夠按照自己的意願進行人事安排。"

接班人？

提拔陳敏爾可能是習近平為未來十年進行權力布局的重要步驟。

雖然中國領導人只能擔任兩個五年任期，但有分析指習近平想在離任之後保持影響力。

另一位研究中國政治的專家Ling Li表示，今年只有56歲的陳敏爾比大多數習近平的追隨者年輕得多。如果能在這屆黨代會進入政治局，那他能夠至少待上兩到三屆任期。

"因此在習的整個權力布局中，這個任命非常關鍵，是戰略性的。"

Chen Daoyin說得更明白，"這位重慶的新領導以後會是習的接班人。"