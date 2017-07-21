台灣講古：鄭成功、國共內戰與金門高粱酒

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 當年的前線陣地如今是觀光勝地，國共的對峙成了旅遊的賣點。

話說造化弄人，歷史上許多事情被後世的人看來似乎是理所當然，但是歷史上的許多事情卻也不是必然。

台灣控制下的金門，與中共控制下的廈門只有一水之隔，自古金門這個小島就被看成是廈門的海上門戶，如今則是希望能打造成廈門的"後花園"。

明鄭的基地

講起金門，大多數人就會想到大名鼎鼎的金門高粱酒，而這個金門高粱酒按照民間的說法還跟明末率軍攻打台灣"驅逐荷蘭人"的鄭成功有關。

金門自古就是一個孤懸岸外的離島，資源貧乏，據說明代大儒朱熹就曾經被"流放"到金門，而清苦的環境也讓金門的居民自古就是希望能夠取得功名，這樣才能"脫貧"。

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 金門曾經是"反共的最前哨"，鉗制了中共從廈門渡海攻打台灣的能力

國共內戰的產物

1949年，國民黨軍隊在國共內戰失利、一路敗退，共軍在當年九月攻佔廈門，大批軍民逃往金門和台灣，蔣介石為了保住金門，便將從海南島撤退的部隊轉往金門，因此得以在隨後的古寧頭戰役中擊敗共軍。

帶領這支部隊的是胡璉將軍，胡璉到了金門之後發現，金門是光禿禿的黃沙一片，陣地完全沒有掩蔽、大剌剌地暴露在敵軍的眼前，據說金門的老人告訴他，鄭成功以金門和廈門為反清複明、還有後來東撤台灣的基地，需要建造大批船艦，因此將金門島上的樹木砍伐一空。

少數幾棵留下的樹木則被居民砍樹枝、剝樹皮作為日常生火所需的薪材而岌岌可危，因此齣身華北的胡璉便鼓勵金門農民種植耐旱而且生長快速的高粱，高粱收割之後由軍方收購，而稈子則可以供百姓日常生火。

收購來的高粱要怎麼辦呢？胡璉就從軍中找了懂得蒸餾造酒的士兵，以製造北方白乾的方式生產高粱酒，在華人世界廣為所知的金門高粱就此誕生。

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 國共內戰而產生的金門高粱酒如今已經進軍大陸市場

物換星移

金門高粱酒曾經是到金門當兵的台灣男子共同的記憶，也是北方人在戒嚴時代用來替代二鍋頭、三蒸酒等等白幹、品味鄉愁的必需品，如今甚至"反攻大陸"。

在台灣解嚴之後，金門曾經一度再次戒嚴，到1992年正式解除戒嚴時期的所謂戰地政務，而金門酒廠隨後也就從軍方的手中轉到了金門縣政府，成為金門的金雞母、也就是最大的收入來源、讓金門成為台灣屬下各縣中最富有的一個，金門縣民也得以享有非常好的福利。

不過，也得為鄭成功澄清一下，金門是個花崗岩地質的小島，又處於東北季風的風口，土地貧瘠，本來就不適合種植高大根深的樹木。在胡璉之後，歷任的軍方指揮官都曾經想方設法綠化金門，但是由於氣候因素，能夠在金門存活下來的樹種並不多，所以即便是到了幾十年後的今天，金門的綠樹還是以木麻黃、檸檬桉等樹齡短、生根淺的樹種為主，所以鄭成功伐木造船之說應該是有待查證。

而且現在的金門本地生產的高粱也早已不敷所需。根據金門酒廠的說法，如今大多數的原料是來自華北和世界其他地區的進口高粱，現在的金門也不再是處處士兵站崗的戰地，廈門與金門也恢復了國共內戰之前的頻繁往來，能不感慨造化弄人嗎？