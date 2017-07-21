籠中格斗男孩視頻引發中國孤兒問題辯論

圖片版權 xinhua Image caption 梨視頻播出的短視頻被配以"格斗孤兒"的標題在社交媒體廣泛傳播

12歲男孩在籠中格斗的視頻引發網絡關於中國孤兒困境的激烈辯論。報道說，中國西南城市成都的格斗俱樂部收養了數百年幼失去父母的男童，撫養並培訓他們格斗。

中國一個私營直播視頻網站梨視頻播出的短視頻，被配以"格斗孤兒"的標題在社交媒體廣泛傳播，其中有兩個少年在一個八角鐵籠中進行殘酷格斗。

一個少年將另外一個擊倒後繼續不停地擊打被擊敗的匍匐在墊子上的少年的頭和身體。

賽場上有身穿比基尼的模特，一名男子對麥克風講話煽動觀眾情緒，他說這是"這些娃娃在為自己的命運奮鬥"。

恩波格斗俱樂部的創始人對紀錄片製作者說，他們並不隨便接受被當作孤兒送來的兒童，必須是經過當地民政部門認定，蓋章的孤兒他們才接受。

俱樂部的大部分孩子來自中國數十個少數民族，其中包括藏族。國家所有的媒體"北京新聞"的報道指責該俱樂部剝削兒童。

據報道，成都這家格斗俱樂部收養的少年大多是來自阿壩州和涼山州的困難家庭。這些孩子的原生家庭有的一年收入基本只靠挖一些貝母和蟲草，年收入在10000到20000人民幣之間。

摧殘兒童，幫助兒童？

《新京報》周五發表的社論說，"如果他們經受嚴格訓練並且參加激烈格斗比賽的時候，享受到法律規定的受教育的權利嗎？"

兒童格斗也成為中國社交媒體微博上激烈辯論的話題。一位博客作者說，"鼓勵使用未成年兒童參加暴力性質的商業表演，同時剝奪了他們的薪酬，這是違法行為。"

不過也有人說，沒有這個俱樂部，這些男孩會流落街頭，甚至會淪落犯罪生活。還有網友說，對於失去雙親的孩子們來說，生活是一件很艱苦的事，在生存之外學到一技之長，是一件好事。

一個名為小龍的14歲男孩在紀錄片中說，他很高興能安全地生活，吃的也很好，也不用花錢。

"因為這裏什麼都有，吃，住，穿。這邊的好吃多了（比家裏）。有牛肉和雞蛋，而在老家的時候只有洋芋。"

他還說，要是回到家鄉，就有可能幹苦活，要打工。許多孩子刻苦訓練，擔心被淘汰回家。

俱樂部的創始人恩波本人出生於四川阿壩，幼年喪父，經歷過貧困生活。後來恩波練習格斗入伍成為武警，曾經在軍事比武中獲獎。

恩波說，他的俱樂部收養這些孤兒訓練也是為了讓這些孩子得到更好的照顧，幫助這些孩子，成為對社會有用的人。

最近的官方數字顯示，在2015年底中國有50萬孤兒，其中不到20%由國家撫養，只有5%被領養。

2012年在中國西南的貴州省有5個流落街頭的男孩被發現在垃圾箱中死去，他們死前在垃圾箱裏面生活取暖。