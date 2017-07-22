歌手賈斯汀·比伯為何遭中國封殺？

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北京文化局的官方網站稱"不宜引進有不良行為的演藝人員"，劍指加拿大的年輕流行歌手賈斯汀·比伯（Justin Bieber）。

北京文化局稱"Justin Bieber是一個有歌唱才華但也是一個有爭議的年輕外籍歌手。據了解，作為一名公眾人物，他在境外社會生活及在國內演出活動中曾有一系列不良行為引發公眾不滿。"

北京文化局的回復是回應一位網友質疑為何不允許賈斯汀·比伯來華演出。網友稱"Justin Bieber獲得過多次大獎，肯定有他的才華、過人之處。"

北京文化局還在官方回應中稱，希望"Justin Bieber在成長過程中不斷完善自己的言行。"

分析：BBC駐北京記者沙磊（John Sudworth）

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在中國的敵對外國勢力名單中，官方在達賴喇嘛和台灣分裂主義者之後又增加了賈斯汀·比伯的名字。

這個消息來自北京市文化局的一則回復網友的聲明：為什麼在歌手即將開始亞洲巡演，卻未在中國大陸安排任何場地？

回復中確實承認賈斯汀·比伯"有歌唱才華"，但因為所謂的一些"不良行為"，才華還不足以讓他在華演出。

回復中並未詳細闡述比伯的具體的違規行為。

賈斯汀·比伯2013年曾獲得許可在中國巡演。但隨後加入了被禁來華演出的黑名單，原因大多大同小異。

大多數情況下，像英國的綠洲樂隊（Oasis）和美國當紅樂隊魔力紅（Maroon 5），都因政治原因而非"不良行為"被拒。

圖片版權 Getty Images Image caption 這非首次這位"對不起"歌手在亞洲引起爭議。

這位歌手在亞洲引起爭議並非首次。

2014年，比伯發了一張他在東京參拜有爭議的靖國神社照片，這引發社交媒體用戶不滿。

靖國神社對定罪的戰犯表示敬意，但在中國和韓國，靖國神社被視為日本拒絶為帝國的過去感到羞愧的象徵。

儘管他刪除了照片並道歉，但中國人卻感到憤怒。中國外交部發言人說，希望歌手離開靖國神社後，對"日本軍國主義歷史和根源"有清楚的了解。

賈斯汀·比伯（Justin Bieber）將從9月開始在亞洲的日本，香港，菲律賓，新加坡和印度尼西亞巡演。