「一中各表」成為禁詞 兩岸關係更清晰？

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根據中國官方媒體新華社20日公布的新版「新聞禁用詞與慎用詞」，往後將明確規範只能提「九二共識」，不得出現「一中各表」，這在台灣各界引發討論。

這項規定出現，台灣各界都將其視為更不友善的舉動。執政的民進黨與在野黨「時代力量」的立法院委員，紛紛表示這動作代表過往國民黨主張的「九二共識、一中各表」說法已遭完全否認。

台灣實踐大學政治學者賴岳謙向BBC中文網表示，中國從來就沒有同意過「一中各表」，但是近來台灣一連串政治氛圍，讓中國當局決定讓兩邊的定義更清晰。

喪失模糊地帶

圖片版權 Reuters Image caption 國民黨新任主席的吳敦義。「一中各表」是國民黨堅持的原則。

在過去台灣前總統馬英九執政的八年中，即強調「九二共識、一中各表」是不可退的最高原則，兩者是不可分割的。甚至馬英九也曾提及，過往「胡連會」與「習馬會」時，連戰與他都有向中方表達「一中各表」的原則。

而如今中國當局強力用條文規範兩岸的關係，台灣各方媒體解讀中國將用更明確地訊息要求中國新聞媒體"端正視聽"。

台灣的馬英九辦公室對此回應，中華民國存在是既有事實，「九二共識、一中各表」也是1992年當時兩邊達成的用語共識，新華社無法片面否定這些存在。

國民黨新主席吳敦義的官方辦公室則稱，新華社的響應是針對蔡英文而來，等到吳敦義就任黨主席後，會持續秉持「九二共識、一中各表」與對岸互動。

爭議無法擱置？

圖片版權 Reuters Image caption 來自民進黨的蔡英文就任總統後不承認「九二共識」，這讓北京感到不滿。

然而這樣的舉動，也讓台灣的學者有不同看法。台灣實踐大學政治學者賴岳謙向BBC中文網表示，中國從來就沒有同意過「一中各表」，但是近來台灣一連串政治氛圍，讓中國當局決定讓兩邊的定義更清晰。

他分析，當初在1992年的時候，其實國共雙方就是各說各話，共產黨堅持一個中國原則，國民黨則表示一個中國、但是各自表述其意涵。雖然雙方都說"一個中國"，但本質上都知道對方說的是不同的國家政權。

也因此，雙方都用"九二共識"來進一步模糊化雙方的說詞，也是擱置爭議的做法。但這段日子以來，國民黨選新主席時，吳敦義再次重申「一中各表」是國民黨的大原則，而不再常提「九二共識」，讓中國覺得兩岸的定義需要會更清晰化。

最終，中國才會在19大前，先在就目前的兩岸相關新聞用語做出明確規範。因為執政的民進黨不認為有「九二共識」，但如果未來國民黨持續加溫「一中各表」的論述，那兩岸過往的模糊空間只會更明確，擱置的爭議將重新被挑起。

遏止"獨台"空間？

賴岳謙還表示，中國官方也許還無法對國民黨新主席吳敦義有信任感，擔憂他的「一中各表」會讓中華民國的獨立自主更明顯，反而造成類似「獨台型態」，因此新聞用語中連中華民國相關的詞語也都一蓋禁止。

就賴岳謙觀察，「九二共識」是當時兩岸雙方擱置爭議下的「朦朧藝術」，但假若未來「九二共識」說法在台灣漸消失，中國只會愈收緊對台的話語用詞。他建議，如果要解決緊張，吳敦義不妨先退回只說「九二共識」。

他形容，兩岸對於現狀的形容好比大家共享一個酒瓶子，酒的成分雙方添加的不一樣，但外表看起來還是一個樣的酒。民進黨的蔡英文政府不承認」九二共識「的情況下，國民黨更要對其解釋多謹慎。