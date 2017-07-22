"中國高官在紐約起訴郭文貴"？

圖片版權 BBC Chinese Image caption 中國大亨郭文貴現居美國，在媒體採訪和推特中不斷「爆料中共高層的腐敗內幕」。

海外媒體報道說，中國政府的一名副部長在美國起訴郭文貴造謠中傷。

路透社的報道說，該機構得到了一份起訴文件的複印件，這是中國政府官員首次在海外起訴在網絡上不斷"爆料中共高官貪腐細節"的神秘富豪郭文貴。

目前BBC中文尚無法獨立證實上述在海外各大中文媒體上廣泛報道的這則消息中的真偽。

路透社的報道稱，郭文貴及其律師也尚未立即回應就此提出的評論要求。

不斷爆料和紛紛起訴

路透社的報道表示，中國住建部的這位副部長以個人名義向美國紐約州最高法院的起訴書中指控郭的指控謊話連篇，而此前郭曾在網絡上"造謠"說這位副部長"權色交易和權錢交易"，給當事人造成"嚴重精神創傷和痛苦"。

今年4月份，居住在海外的神秘富豪郭文貴在《美國之音》專題直播節目"爆料"中國高官貪腐，節目直播一小時後被中斷。這一事件及後續有關記者的爆料吸引了海外中文媒體的高度關注。

此後，郭文貴繼續不斷在海外各種網絡和社交媒體平台上"爆料揭發"一些中國高層官員的貪腐行為。其點名道姓地指控了包括中紀委書記王岐山親屬在內的一批中國的高官、商人、學術、媒體、娛樂等各界名人，以及中國大型上市企業。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 郭文貴爆料多次引起中文網絡轟動。

之後一些有關人士也針對郭文貴不斷在美國提出法律訴訟。

中共19大

中國官方和媒體也不斷對郭文貴的指責進行反駁。中國外交部發言人表示，郭文貴是國際刑警組織紅色通緝名單上的犯罪嫌疑人。

中國大陸的媒體也陸續報道指責郭文貴的爆料"胡編亂造"。

新華社的報道指責郭的"爆料"是"深度加工，歪曲解讀，顛倒黑白、混淆視聽"。

海外媒體評論認為，對郭的爆料"中國領導人顯然感到震動。" 郭被指企圖干擾今年下半年召開的中共十九大。因此郭文貴的爆料在大陸的網絡媒體上被封殺。