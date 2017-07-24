中共大地震：孫政才落馬令接班制度出現疑問

圖片版權 EPA Image caption 本月就在孫政才被"雙規"的消息傳出前，在海外爆料引發輿論轟動的郭文貴還在直播視頻中曾大讚孫政才的政治智慧和政治能力，說他是"天才中的天才"

中共紀檢部門周一（24日）表示，中國西南的直轄市重慶市前黨委書記因"涉嫌嚴重違紀"接受調查。

孫政才曾經被認為是中共未來最高領導人候選人，他在被撤職前一直擔任重慶市委書記。本月早些時候當局突然宣佈孫正才的職務由另外一位接近習近平的政治新星取代。

本月就在孫政才被"雙規"的消息傳出前，在海外爆料引發輿論轟動的郭文貴還在直播視頻中曾大讚孫政才的政治智慧和政治能力，說他是"天才中的天才"。郭文貴說，如果孫政才將來能夠成為中國的總理或者中共總書記，"是中華民族之幸"。

薄熙來餘毒？

2012年轟動一時的王立軍事件引發中共元老薄一波之子、原中共中央政治局委員、中共重慶市委書記薄熙來被罷免，使重慶市廣受媒體關注。

2013年，薄熙來因受賄、貪污、濫用職權被判終身監禁。薄熙來案涉及英國商人海伍德死亡案，薄妻谷開來案、薄熙來原親信王立軍案。

圖片版權 Getty Images Image caption 5年前中共18大後王岐山開始主管中共中央紀律檢查委員會並開始主管習近平推動的反腐運動

中共中央紀律檢查委員會在網站上發佈簡短聲明，說孫政才涉嫌嚴重違紀，中紀委對其立案審查。聲明在中共秋天的19大前做出，因此特別引人關注。普遍認為中共領導人習近平在19大將進一步擴大權力。

稍早有消息人士透露孫政才因違紀受調查，違紀可以指受賄和違反黨紀等不同行為。中共官員被違紀調查有時可以不經過正式司法起訴。

不過官員一旦被公開宣佈接受違紀調查，一般就會受到懲罰。

孫政才曾經被認為是會在19大上提拔的官員，是可能成為未來總理的人選。但是接近高層的消息人士說，中紀委2月批評重慶領導層被指在薄熙來、王立軍落馬5年後清除薄王思想遺毒不徹底，說明孫政才已經失勢。

圖片版權 Getty Images Image caption 2012年3月3日薄熙來參加在北京人民大會堂參加全國政協第11次會議的開幕

派系鬥爭？

後來取代孫政才擔任重慶市黨委書記的陳敏爾要求官員肅清薄熙來、王立軍餘毒。十多年前當習近平擔任浙江省領導時，陳敏爾在其手下擔任省委常委兼宣傳部長。

在中共18大上習近平成為中共最高領導人的時候，陳敏爾也以省委副職晉身中央委員。陳敏爾被認為是成為政治局常委的熱門人選。

自習近平在2012年執掌中國最高權力以來，他開始大力反腐，警告腐敗會危及中共的權力。但也有分析家認為習近平在反腐的同時也在大力清除政治對手。

孫政才被爆料富豪郭文貴高度讚揚後旋即被整肅，有人說是被郭文貴爆料的王岐山下狠手，也有評論說孫政才被整肅是郭文貴爆料背後的政治勢力同當權派的權力角逐的結果。

有評論說孫政才江派色彩濃厚，當初是江澤民選中孫政才作為最高領導人的候選人。孫政才在18大前由吉林省委書記調任重慶市委書記，在18大眾躋身政治局，成為年紀最輕的政治局委員。

有人說，被看好為最高領導職務候選人的政治局委員孫政才19大前被拿下，對中國官場的震動堪比當初政治局常委周永康被整肅，也似乎給中共"隔代指定"的接班制度帶來了不確定性。