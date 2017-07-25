「一地兩檢」：中國大陸或在香港高鐵站設執法區

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香港政府周二（7月25日）將公布廣深港高鐵「一地兩檢」方案。預計香港境內的西九高鐵站最底兩層將會劃為大陸口岸區，實施大陸法律。

香港律政司司長袁國強、運輸及房屋局局長陳帆、保安局局長李家超將會在周二下午舉行記者會，公布爭議已久的香港段高鐵一地兩檢政府方案。

香港行政長官林鄭月娥周二上午簡短表示，已經和中央政府就高鐵香港段的安排商討過很長時間，她有信心高鐵一地兩檢方案符合「一國兩制」原則及《基本法》。

她指出香港加入大陸的高鐵網絡後，互聯互通的效應對人員往來及經濟都有助益。

香港大學法律學院教授傅華伶周二上午對BBC中文表示，估計在香港政府公布一地兩檢方案後，中央及香港政府「雙方都會有一定程度的立法來支持一地兩檢」，但應該不會出動中國全國人大常委會釋法。

「一地兩檢」如何實施？

圖片版權 China News Service Image caption 廣深港高速鐵路香港段西九龍總站工地

「一地兩檢」是指抵達地和出發地的邊境管制人員於同一地點或同一運載工具，分別辦理跨境旅客的出入境和檢疫等手續。

香港媒體周一引述消息指，中央政府將向香港「租賃」西九龍總站口岸區，在劃歸為中國內地的租賃區內實施大陸法律。租借期限至2047年6月30日，即一國兩制「五十年不變」的期限。

實行方式預計將會與香港政府在深圳灣口岸的模式相似。深圳灣口岸是現今唯一實施一地兩檢的口岸，香港政府向深圳租用土地做為口岸，在深圳境內實施香港法律。

消息指出會有大約200名負責出入境邊防、檢疫、海關的大陸執法人員進駐西九龍站。他們只能留在站內劃歸為內地的範圍內，並且當天往返中港兩地。如果在香港西九龍站內地執法區之外下車，他們就只能是旅客身份。

因應大陸執法人員在口岸區具備的刑事執法權，所以將設羈留室和儲存槍枝的器械室。並基於「保安利益」，雙方協商後通過讓擁有刑事執法權的大陸執法人員帶槍至西九總站。

過往有何爭議？

圖片版權 Getty Images Image caption 2010年反高鐵人士集結在立法會外抗議。

高鐵香港段自2009年興建計劃被提出後，預算、完工日程延誤、一地兩檢是否實施等等，一直是爭議話題。

2009年12月和2010年1月發生反高鐵示威，示威者曾包圍立法會。除了預算超支、高鐵工程所到之處的原居民權益外，一地兩檢是否破壞「一國兩制」也是爭議熱點。

有反對聲音憂慮，一地兩檢實施後，在香港部分境內將實施大陸法律，在範圍內談「六四」、「劉曉波」、舉行有關政治的活動，將可能面臨大陸法律檢控。《基本法》第18條列明全國性法律不會在港實施的保障將會失效。

一地兩檢最終方案尚未出爐，移動的車廂中、月台上是否適用大陸法律？是否只實行與出入境相關法律而不涉及《刑法》？這些問題仍待厘清。

傅華伶指出，要修建高鐵就不可避免一地兩檢，否則就失去修高鐵的意義，但現在中央政府能在香港執行哪些大陸法律仍未具體公布。

未來如何推動？

圖片版權 Xinhua Image caption 香港段高鐵將可以連接全國高鐵網絡

傅華伶認為，在香港政府公布一地兩檢方案後，香港立法會將訂一個法律，界定香港多大程度上引進大陸法律、境內多大程度上由大陸法律管轄。

中國方面，全國人大常委會將做出一個大陸法律在香港適用的法律決定，人大常委會的決定是否牴觸《基本法》，則有待觀察。

傅華伶坦言，「《基本法》的問題不是很好解決」，一地兩檢方案是在基本法的條款上產生一些例外。「至於這些例外如何透過法律的方式賦予其合法性，需要雙方的立法機構做一些法律動作。」

香港立法會的部分，由於近日又有四名非建制派立法會議員被取消資格，因此建制派在表決上佔有過半的人數優勢，傅華伶預計，政府方的法案將會比較容易通過。

香港高鐵檔案