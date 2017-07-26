深港高鐵「一地兩檢」爭議焦點是什麼？

圖片版權 China News Service Image caption 香港高鐵動車組。

香港政府周二（7月25日）公布廣深港高速鐵路香港段「一地兩檢」方案，將在香港境內設立「內地口岸區」執行中國大陸法律，法律專家及香港意見人士如何看待此安排？

香港建制派與民主派政黨紛紛對一地兩檢方案發出聲明。親北京的民建聯支持在高鐵站內實施一地兩檢，認為一地兩檢可充分發揮高鐵效益，提升香港競爭力。

民主派的民主黨議員林卓廷則表示，對一地兩檢方案「非常失望」，認為方案不符合《基本法》。他對BBC中文表示，民主派將會在立法會反對法案，具體作為則有待進一步討論。

香港大學法律學院首席講師張達明接受BBC中文訪問表示，現時提出的「一地兩檢」開危險先例，並形容方案猶如境內「割地」。

「割地」違反《基本法》？

圖片版權 BBC CHINESE

「今次這個安排史無前例地將香港境內地方割了出去，說不屬香港境內地方，實施內地法律。當開了先例，覺得可以使用這個方法……很簡單，以後有甚麼方法去防止類似協議？」

律政司司長袁國強在記者會上指，西九高鐵站內的「內地口岸區」使用大陸法律。但在特定的民事及商業法律中，香港法院仍有司法管豁權。不過，張達明認為這樣的法律安排構成很大的邏輯問題。

「一向以來，香港法院的司法管轄區只能夠在香港境內的地方去執行，但現在它又說『口岸區』不是香港境內、不屬於香港。但另一方面，它又說某些範疇香港法院又有司法管轄權，可用香港法律，這樣顛覆了香港的司法管轄權。」

「一地兩檢」方案將會引用《基本法》第二十條，由中央授權香港將境內地方劃為內地，由內地機關管理。

對於「一地兩檢」方案未來會否受到挑戰，張達明認為成功機率很低。「一引用二十條，任何法律挑戰，最終涉及解釋二十條的範圍。二十條明顯不是涉及香港事務的條文，必定會去到人大常委去解釋。」

「《基本法》給予我們的法律保障，可以說是慢慢演變成，我們不可再靠《基本法》給予任何保障，只能靠掌權者的自我約束。」

一地兩檢如何進行？

圖片版權 BBC Chinese Image caption 香港政府周二就一地兩檢方案舉行記者會，保安局局長李家超（圖右）、律政司司長袁國強（圖中）、運輸及房屋局局長陳帆（圖右）出席。

「一地兩檢」是指抵達地和出發地的邊境管制人員於同一地點或同一運載工具，分別辦理跨境旅客的出入境和檢疫等手續。

香港政府表示，實行方式會與香港政府在深圳灣口岸的模式相似。深圳灣口岸是目前內地和香港之間唯一實施一地兩檢的口岸，香港政府向深圳租用土地作為口岸，在深圳境內實施香港法律。

根據香港政府發表的資料，位於香港九龍區的西九龍高鐵站，B2入境層、B3離境層的部分區域及月台屬於內地口岸區，營運中的高鐵車廂也屬於內地口岸區。不過，香港境內的路軌仍屬於香港範圍。

圖片版權 GovHK Image caption 乘客在西九龍站的路線圖。

除了指定的民事及商業法律外，「內地口岸區」將會執行內地法律。而派駐在「內地口岸區」的單位包括出入境邊檢、海關、檢驗檢疫、口岸及治安管理的單位。他們只能留在站內劃歸為內地的範圍內，並且當天往返中港兩地。

在記者會上官員沒有具體回應租借時限以及將有多少大陸執法人員派駐到西九龍站的問題。

早前消息指出，西九高鐵站的「內地口岸區」租借期限至2047年6月30日，即一國兩制「五十年不變」的期限。消息指出會有大約200名負責出入境邊防、檢疫、海關的大陸執法人員進駐西九龍站。

因應大陸執法人員在口岸區具備的刑事執法權，所以將設羈留室和儲存槍枝的器械室。並基於「保安利益」，雙方協商後通過讓擁有刑事執法權的大陸執法人員帶槍至西九總站。

保安局局長李家超在記者會上回應執法人員是否配槍的問題，他說西九龍站「內地口岸區」的設置與內地其他口岸相似，他以廣東的口岸為例，執法人員一般情況下配戴警棍，有特殊狀況需要加強武裝則依個案處理。

反對派：「一國兩制遭踐踏」

圖片版權 FACEBOOK/FREEDOM FOR LIU XIAOBO ACTION GROUP Image caption 民主派人士擔心，如果在「內地口岸區」舉辦紀念劉曉波的活動，會被大陸執法人員逮捕。

民主黨議員林卓廷擔憂，將香港土地的一部分作為內地口岸區租給中央政府將會開啟先例，日後中央政府就可以在不修改《基本法》的情況下宣佈將香港某地租給中央、實行大陸法律，「客觀效果是一國兩制慘遭踐踏」，「現在容許公安在香港核心地帶越境執法，相信很多香港人都非常擔憂」。

林卓廷表示，香港是有言論自由的地方，但未來劃設內地口岸區之後，香港市民在屬於內地的高鐵車廂內使用Facebook傳播劉曉波相關的訊息，可能觸犯「煽動顛覆國家政權罪」而被大陸執法人員逮捕。

在中國境內無法使用Facebook，但在香港的「內地口岸區」能否使用Facebook？律政司司長袁國強在記者會上坦言他不知道，並且表示自己都想知道答案。

民建聯議員周浩鼎對BBC中文說，民主派人士的說法「誇大了一些憂慮」。他認為一地兩檢「一切都按照基本法去執行，讓高鐵發揮它最高效能。」僅此而已，不應該過於被政治化。

周浩鼎認為，一地兩檢是配合高鐵的特殊政策，有其特殊性，他不擔心這會是中央政府在香港境內劃出內地區域的先例。

至於是否在內地口岸區犯事會被逮捕？周浩鼎說：「無論是在哪個地方，都應該尊重那個地方的法律，大家守法就好。」

深圳能、香港不能？

圖片版權 Xinhua Image caption 香港高鐵今後將可以連接中國高鐵網絡

曾任保安局局長的新民黨主席葉劉淑儀接受BBC中文採訪時表示，一地兩檢等同於香港特區政府在深圳灣口岸設立香港口岸區。她反問，香港政府可以在深圳灣設立口岸，為什麼中央政府在香港不能設立內地口岸區？

她曾在2015年表示，一地兩檢最好的方式是在香港的內地執法區授權香港執法，她在周三（7月26日）說，授權是一個方法，但為了維護國家安全，內地要全面執法，只要方案在全國人大常委會通過，就是一國兩制下最好的安排。

反對派後續行動？

圖片版權 Reuters Image caption 香港立法會。隨著民主派議員被取消資格，民主派的否決權不保。

律政司司長袁國強在記者會上介紹實施「一地兩檢」的「三步曲」。

首先，中國大陸與香港地區達成《合作安排》。待全國人民代表大會常務委員會作出決定批准及確認《合作安排》，再由香港特區透過本地立法實行。

日前又有四名民主派議員被取消資格，建制派在立法會佔人數優勢的情況下，親政府的法案更可能獲得通過。

周浩鼎表示，反對派如果不用一些極端的方式去阻撓法案通過，是能夠符合通車期限的安排。

林卓廷表示，民主派會採取行動表達對一地兩檢方案的不滿。第一步是要求立法會盡快召開會議討論一地兩檢，他們也會要求政府將方案送交公眾評論，透過公開諮詢讓市民表達意見。

被問到如果在立法會無法通過法案，是否會影響高鐵如期在2018年第三季通車？林卓廷表示，「一國兩制和基本法的規定不容許妥協，必須要守護香港基本權利。」

但現在香港完全朝一地兩檢的方向執行，政府在記者會上也表示「沒有後備方案」，林卓廷說：「現在的情況不容許我們樂觀」。