孫政才落馬 中南海接班要走普京路線？

圖片版權 EPA Image caption 俄羅斯總統普京7月4日在莫斯科克里姆林宮授予中國領導人習近平第一受召使徒聖安德烈勳章

曾被看成中國最高領導人習近平的接替者的中國高官孫政才正在接受貪腐調查。在中共十九大召開前，重慶前市委書記孫政才已經失去了角逐最高權力的資格。

不久前，擔任重慶市最高領導人的孫政才被指"涉嫌嚴重違紀"，在中共語境中，違紀是腐敗的代名詞。對孫政才的調查也可能導致刑事審判，最終導致監禁。

本來按照先例，孫政才應該在今年秋天召開的每五年一次的中共的全國代表會議上晉身政治局常委。但是習近平打亂了中共權力交替的規律。

因此有人說，被看好為最高領導職務候選人的政治局委員孫政才19大前被拿下，對中國官場的震動之大堪比當初政治局常委周永康被整肅。

重慶往事

孫政才在重慶的前任是張德江，張德江的前任薄熙來當初也是中共最高權力的角逐者。分析說，孫政才在重慶主政作風保守可能與他抱著不出亂子，不作為，坐等上位的心態有關。

圖片版權 EPA Image caption 分析說，孫政才在重慶主政作風保守可能與他抱著不出亂子，不作為，坐等上位的心態有關。

與孫政才不同的是，中共元老薄一波之子薄熙來作風大膽，在重慶大力推行"唱紅打黑"的激進措施，贏得許多底層民眾的支持的同時也引起很大輿論爭議。

2013年，薄熙來因受賄、貪污、濫用職權被判終身監禁。其親信王立軍以類似指控被判15年監禁。

接受外媒採訪的一位名叫"譚和平"的挑夫說，薄熙來給重慶帶來了法律和秩序。他還說，孫政才和薄熙來比差得很遠，看不出他來重慶做了些什麼。

薄熙來和孫政才都是在中共高層討論權力分配的黨的大會到來前數月被撤職。薄熙來被整肅後，習近平在隨後的18大上確立了中共最高領導人的地位。

在今年秋天的中共19大上，評論普遍認為習近平會把自己的嫡系和支持者安排到重要位置，進一步鞏固自己的權力。

"七上八下"

中共領導人一般都在兩屆任期後離任。北京的評論人士認為，習近平沒有明顯的接班候選人，令許多人猜測習近平可能會在2022年以後繼續擔任黨的領導人。

中共內部消息人士還說，習近平可能會讓其盟友，黨內主管紀律和反腐的最高官員王岐山繼續在今後5年留任政治局常委，儘管中共有所謂"七上八下"68歲退休的不成文的規定。

去年中辦調研局官員對境外媒體明確表示，中共政治局常委並不存在"七上八下"的明確規定，因此有評論認為這是當局為中紀委書記王岐山19大留任常委作鋪墊。

現在取代孫政才擔任重慶市黨委書記的陳敏爾，十多年前在習近平擔任浙江省領導時在其手下擔任省委常委兼宣傳部長。陳敏爾被認為是在19大晉升政治局常委的熱門人選。

《金融時報》報道說，在過去一年裏，習近平弱化了中共黨內的所謂"團派"。報道說，在上世紀80年代形成的所謂"團派"一般被認為更傾向於經濟改革。習近平的前任胡錦濤和現任總理李克強就被許多人認為是"團派"出身的官員。

普京模式

Image caption 與孫政才不同的是，中共元老薄一波之子薄熙來作風大膽，在重慶大力推行"唱紅打黑"的激進措施，贏得許多底層民眾的支持的同時也引起很大輿論爭議。

澳洲悉尼的中國問題作者尼文惠說，孫政才被整肅的原因並不明朗，許多人都知道他是習近平的前任胡錦濤提拔的人。尼文惠認為孫政才被整肅可能表明習近平及其支持者當中存在不安全感。

一個東亞政治和經濟諮詢機構的負責人畢儒博說，習近平對中共最高權力交接的控制能力超過了其前任江澤民和胡錦濤。現在越來越多的分析猜測，習近平有意在兩屆任期後繼續主宰中國政治。

最近俄羅斯總統普京在索契一個學校回答青少年的提問時說，"我可能不會離任俄羅斯總統的職位。" 根據俄國憲法，普京2018年還可以競選總統，繼續掌權到2024年。

普京2000年接替葉利欽擔任俄羅斯總統，其後通過政治安排繞開憲法限制，二度擔任總統。普京長期主宰俄羅斯政治而又能為許多俄羅斯人所接受，似乎同當初葉利欽留下的爛攤子有關。許多俄羅斯人希望政治強人出現力挽狂瀾，重振俄羅斯。

中國腐敗嚴重也令許多人絶望，許多人也渴望出現政治強人挽救中共，挽救國家。習近平能以"個人生死毀譽無所謂"的態度反腐，下決心超越黨內規則集權似乎也順理成章。