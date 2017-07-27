郭台銘大手筆：富士康在美國建廠衝擊中國就業？

圖片版權 AFP Image caption 在中國深圳工廠組裝蘋果零件的富士康員工。

鴻海科技集團旗下的富士康（Foxconn）周三（7月26日）宣佈將投資100億美元在美國設廠。這對富士康在中國的百萬名員工有何影響？

總部在台灣的電子科技製造服務商鴻海科技集團總裁郭台銘在美國時間周三，與美國總統特朗普在白宮東廂辦公室共同宣佈投資計劃──未來四年內將在美國投資100億美元，第一步選擇在威斯康星州設立液晶顯示（LCD）面板廠，預計為該州創造3000個全新的工作機會，並有機會上看至13000人規模。

新聞稿表示，這是有史以來外國企業於美國最大規模的綠地投資，並成為鴻海未來數年內在美國製造領域投資的開端。特朗普表示郭台銘了解到「美國的能力是無窮的，美國勞工是無與倫比的」。郭台銘也稱將致力實現「美國製造」的理念。

「鴻海集團不會馬上撤出中國大陸，他們還是需要中國大陸的廉價農民工，所以短期之內還不致於造成重大衝擊，但長遠來說，逐漸減少對中國的依賴，這是包括鴻海在內的台資企業集團跨國化會發生的過程。」台灣中央研究院社會學研究所副研究員林宗弘對BBC中文說。

對台灣衝擊小

鴻海集團的員工總數在110萬人左右。在台灣母公司的只有不到八千人，負責財務管理、研發，或是台灣從招聘再外派到其他地方。因此鴻海設廠美國的決定，對台灣的衝擊不大。

中國生產線外移？

圖片版權 AFP Image caption 鴻海在中國大陸的公司富士康是蘋果電子產品的主要生產商。

2010年深圳富士康工廠發生接連發生工人跳樓事件，富士康給工人的勞動條件與環境備受批評，加上當時廣東省委書記汪洋「騰籠換鳥」政策影響，富士康開始移往中國中西部設廠。

目前富士康在中國主要生產基地在鄭州和深圳，鄭州的員工約40萬人，深圳員工在20萬至30 萬之間，負責蘋果公司的產品製造。

富士康前往美國設廠後，林宗弘認為，前端的製造研發和末端的裝配有一部分會轉移到美國，或是有某條生產線的一部分產能會轉移到美國。

但不會在短時間內發生大規模變化，林宗弘預測，可能會在未來三五年間逐步減少在深圳及鄭州的產值。

產業升級

Image caption 創建於1912年的夏普公司是日本最老的電子企業之一。

「富士康的毛利一直都很低，只佔營業額的2%到4%之間，有時甚至降到2%以下。」林宗弘說。因此鴻海集團一直希望能取得毛利率更高的零件代工，因此產業升級是鴻海自2012年以來的目標。

2016年3月，鴻海歷經多次談判，終於成功收購經營陷入困境的日本液晶面板製造商夏普公司。

鴻海看中的正是夏普的液晶技術。鴻海在中國大陸的公司富士康是蘋果電子產品的主要生產商，基本採用夏普的液晶面板。蘋果電子產品業務佔富士康收入的一半以上。

2016年鴻海也透露將前往美國設廠。

美國政府對以生產蘋果公司產品為主的跨國電子廠施加壓力，希望他們能將一部份的生產線帶回美國、創造在美國的就業機會。

郭台銘今年六月在說明赴美投資的「飛鷹計畫」時，表示鴻海是以製造業為基礎的公司，也正朝著智能製造、人工智能的大數據公司前進。考量到在美國設廠的人力成本，美國廠不會有與中國廠一樣的密集勞動力，美國廠將會多加使用自動化技術。

是否有政治操作？

圖片版權 AFP/Getty Image caption 鴻海總裁郭台銘周三與美國總統特朗普在白宮東廂辦公室共同宣佈投資計劃。

這次美國政府歡迎台商投資，林宗弘認為政治意味不高，而是美國希望能在本土創造就業機會。在白宮東廂辦公室舉行的記者會上，郭台銘的名字（Terry Gou）多次被提及，「台灣」則沒有被提到。

BBC駐台北記者蕭靄君（Cindy Sui）表示，郭台銘赴美投資案不是蔡英文政府所推動，郭台銘也沒有向蔡英文政府尋求幫助，因此應該不會引起中國政府不滿。

中央社報道，台灣經濟部次長楊偉甫周四（7月27日）表示，這項投資案能促進台美雙方在技術層面或未來合作層面，創造雙贏效果，經濟部樂觀其成。楊偉甫表示他不清楚鴻海是否在投資前有與經濟部溝通，但關於鴻海的新聞報道一向透明，經濟部也都了解。

郭台銘選總統？

郭台銘不是現任台灣總統蔡英文的政治盟友。

在台灣經濟發展長期低靡的現狀之下，加上商人特朗普成為美國總統，「台灣首富」郭台銘是否也有意角逐總統大位的議題，多次在台灣社會引起討論。

台灣《時報周刊》五月報道，他們做的一份民調問，如果明天是總統大選，總統蔡英文與鴻海董事長郭台銘，台灣民眾會選哪一個？民調顯示蔡英文支持率24%，郭台銘支持率35%。民進黨副秘書長徐佳青回應，對假設性問題做說明或回答都沒有意義。