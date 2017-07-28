澳門大亨吳立勝賄賂聯合國官員罪名成立

圖片版權 Reuters Image caption 美國聯邦檢察官Joon Kim表示:"吳立勝腐蝕了聯合國最高層"。

美國紐約曼哈頓聯邦法院周四（7月27日）裁定澳門地產富豪吳立勝（Ng Lap Seng）因價值數十億美元的會議中心項目賄賂兩名聯合國官員罪名成立。但法院尚未宣佈具體刑期。

法院裁定吳立勝賄賂、串謀、洗錢和違反美國的"海外反腐敗法"等六項罪名成立。

吳立勝被指賄賂聯合國官員100萬美金，試圖繞過正常聯合國程序在澳門修建會議中心，將其建成"亞洲的日內瓦"。

美國聯邦檢察官Joon Kim表示:"吳立勝腐蝕了聯合國最高層", "將聯合國要員變成他的奸商團成員"。

吳立勝的代表律師在庭上稱，他的客人會在上訴過程中提出一些法律問題。但拒絶向記者評論該事件。

檢控方稱，吳立勝希望該會議中心能為發展中國家服務，並帶動周邊豪華酒店、商業中心、停機坪和碼頭消費。

但這個會議中心從未建起來。

吳立勝以5000萬美金保釋，被軟禁在美國曼哈頓一處豪宅。

檢方稱，收受吳立勝賄賂的聯合國官員為前多米尼加駐聯合國副大使羅倫佐（Francis Lorenzo）和前任聯合國大會主席約翰·阿什（John Ashe）。

羅倫佐對其受賄和洗錢的指控認罪。阿什也被起訴，但於2016年6月在家中意外被杠鈴砸死。

誰是吳立勝？

吳立勝於1948年出生，原籍廣東南海。1978年，吳到澳門謀生，2年後創立了"建業行"，主要從事服裝零售、批發、製衣和布匹貿易等生意。

1996年，"建業行"擴大為現在的新建業集團公司。該公司業務涵蓋餐飲、酒店、建築和房地產等行業。其房地產項目遍布中國北京、廣州、杭州、深圳和珠海等地。

吳立勝現為新建業集團主席，身價約為18億美元。他還是中國第十一屆全國政協委員，位列"特邀澳門人士"。

2009年，吳立勝在聯合國總部獲"千年計劃發展獎"。該獎項意在表彰對世界扶貧項目有特殊貢獻的人。

當年的八位獲獎者中，吳立勝曾是唯一獲獎的華人。