中共為什麼在內蒙古舉行盛大閲兵？

圖片版權 XINHUA Image caption 武警特警方隊在閲兵中亮相。

中國政府慶祝中國人民解放軍建軍90週年，周日（7月30日）在內蒙古的朱日和訓練基地舉行閲兵。這是習近平就任中國國家主席後的第三次閲兵。

這是中華人民共和國成立以來，第一次以建軍節（8月1日）為主題的閲兵，也是1981年華北軍事大演習閲兵後，解放軍軍隊時隔36年再次在天安門以外地區舉行閲兵。

閲兵在位於內蒙古的朱日和訓練基地舉行，基地佔地1000多平方公里，是亞洲最大的軍事訓練基地。本次受閲官兵12000人，受閲地面裝備600餘套、各型飛機100多架，近半數為首次在閲兵亮相。

圖片版權 XINHUA Image caption 本次受閲官兵12000人。

身兼中共中央總書記、中央軍委主席的中國國家主席習近平穿著軍裝閲兵，對士兵發表講話時表示，中國「比歷史上任何時期都更需要建設一支強大的人民軍隊」，他表示對解放軍實現中華民族偉大復興的中國夢、為維護世界和平作出新的更大的貢獻深具信心。

習近平在講話中稱「要深入貫徹黨的強軍思想，堅定不移走中國特色強軍之路」。認為解放軍「有信心有能力打敗一切來犯之敵」。

習近平勉勵軍人要堅定不移，「永遠聽黨的話、跟黨走，黨指向哪裏、就打到哪裏」，並堅持「為人民服務」的宗旨。

為何在建軍90週年閲兵？

圖片版權 XINHUA Image caption 閲兵中的空中突擊梯隊。

中國國防部新聞發言人任國強回應，在重大紀念日組織閲兵是世界許多國家通行的作法。是次閲兵主要是「大力宣揚黨領導下人民軍隊建設發展的光輝歷程」。宣揚自十八大以來以強軍為目標的成果，「為黨的十九大勝利召開營造良好氛圍」。

任國強也表示，本次閲兵不安排踢正步、沒有軍樂團、沒有安排群眾觀摩，盡量漸少與實戰無關的要求，按照野戰化、實戰化閲兵。這項安排在年度訓練計畫中，與中國周邊情勢無關。

中國軍隊現代化？

圖片版權 XINHUA Image caption 殲擊機梯隊的殲-20戰機，該戰機由中國自主研發。

今年三月，中國人大發言人傅瑩表示，中國國防預算開支「。這是中國自2010年以來最低的軍費增幅，也是連續第二年增幅低於兩位數。

按照這一數字計算，中國2017年國防預算開支大約為1.02萬億元人民幣，大約為美國國防開支的四分之一。

法新社報道，中國花費數十年來讓它一度發展落後的軍隊現代化以符合中國的經濟增長程度，以及應對在亞洲水域可能有的領土衝突。

圖片版權 Reuters Image caption 北京市民參觀八一建軍節展覽。

習近平在2015年9月3日舉行的「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利70週年大會」上宣佈，中國將裁軍30萬，意味著中國軍隊人數將從現在的約230萬減少13%。

但習近平沒有給出裁軍的時間表，這可能是中國醞釀的長期軍隊改革舉措的一部分。20世紀80年代以來，中國經歷了三次裁軍，目標是實現軍隊現代化。

根據路透社消息來源，習近平宣佈裁軍引起內部不安。