中國建軍90週年：你可能不知道的中共軍史

圖片版權 Reuters Image caption 中國國家大劇院上演歌劇《金沙江畔》，紀念「建軍」90週年

中國官媒連日來盛讚解放軍建軍90年來為國家民族立下的"卓著功勳"。但若只讀官媒，有些軍史你可能還沒聽說過。

8月1日（周二）是解放軍建軍90週年紀念日，官媒早已開始大肆造勢，盛讚"人民軍隊" 為"民族獨立和人民解放"以及"國家富強和人民幸福"建立的"卓著功勳"。

但官方的史觀都是站在共產黨的立場上解釋歷史，一切中共不喜歡的敘述都被視為"歷史虛無主義"。

7月21日出版的《解放軍報》發表文章，強調"決不容許歷史虛無主義歪曲黨史國史軍史"，維護官方版本的黨史軍史是具有"戰鬥性"的工作。

文章說："站在黨的立場就是站在人民的立場"，"史學工作者和理論工作者要增強使命感、責任感，強化黨史、國史、軍史工作的戰鬥性，主動發聲、佔領陣地，大張旗鼓地宣傳我黨我軍的光榮歷史"。

那麼，不太"光榮"的歷史呢？只看官媒就不一定了解了。下面我們就為您補充幾個知識點。

"武裝保衛蘇聯"

圖片版權 Reuters Image caption 中共當時是共產國際的一個支部，因此紅軍曾喊出「武裝保衛蘇聯」的口號。圖為歌劇《金沙江畔》場景。

中共本來不是中國的本土政治組織，而是蘇聯控制的共產國際中國支部，初期的活動經費主要來自蘇聯，是不折不扣的"外國勢力代理人"。

因此，在中共建立"紅軍"兩年後，中國和蘇聯發生衝突時，中國共產黨毫不猶豫地站在了蘇聯一邊。

1929年7月，由於國民政府試圖廢除滿清與列強簽訂的不平等條約，東北邊防司令長官張學良宣佈收回蘇聯控制的中東鐵路路權。

蘇聯紅軍因此入侵中國東北，擊敗東北軍，不僅維持了對中東路的控制，還強佔了黑龍江上的黑瞎子島。

在中東路事件中，中共不僅沒有譴責侵略者，反而發表宣言抨擊國民黨"向蘇聯進攻"，呼籲"擁護工人階級的祖國蘇聯"。

共產國際因此事把中共稱為"國際主義的模範"，並盛讚中共"在這種困難的環境中，在群眾的前面，提出'武裝保衛蘇聯'的口號……號召並組織群眾去進行英勇的鬥爭，去反對自己的政府、中國的軍閥和國民黨"。

贛州戰役與淞滬抗戰

在中東路事件中，中共儘管有意武裝保衛蘇聯，但其紅軍尚不具備足夠實力。然而，兩年多以後，紅軍在另一場中外衝突中起到了不可忽視的作用。

1932年1月28日，上海爆發"一二八"事變，日本海軍陸戰隊對上海的中國駐軍發動攻擊，國軍十九路軍奮起迎戰。此戰延續到3月3日才結束，史稱"第一次淞滬抗戰"。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國抗日戰爭中的國軍士兵。共產黨和國民黨對於中國抗日戰爭的歷史描述長期存在爭議。

中共將此事變視為打擊國民政府、發展自身力量的好機會。1月31日，中共中央發表宣言，呼籲上海工人"奪取武裝"，不僅反對日本進攻，也要"推翻國民黨的統治"，還鼓動國軍士兵"把子彈向著帝國主義國民黨開放"。

"一二八"抗戰開始時，紅軍正凖備攻打江西贛州。紅軍並未因國難當頭而暫時停止內戰，而是於2月4日進抵贛州附近，並於23日開始猛攻。3月7日，紅軍在遭受重創後撤退。

紅軍發動的"贛州戰役"與"一二八"淞滬抗戰幾乎同時。國民政府認為，中共乘日軍侵略之機猛攻贛州，牽制了本應增援上海的國軍部隊，等於幫助日寇。中共則說，這不過是國民黨"攘外必先安內"的借口。

但無論如何，中共明知日軍入寇，卻並未以民族大義為重，而是內戰優先，不僅鼓動前線抗日士兵叛變，還同時發動大型的內戰戰役，應是不爭的事實。

"讓日本多佔地，才愛國"

紅軍"反圍剿"失利後"長征"到西北，以期打通與蘇聯的通道，取得外國勢力的援助。

儘管打著"北上抗日"、建立"抗日民族統一戰線"的旗號，但中共內部的抗戰方針更強調保存和發展自身實力。

"西安事變"後，國共兩黨經過談判，將紅軍改編為"國民革命軍第八路軍"。改編後，毛澤東立即致電朱德、彭德懷等人，強調"紅軍此時是支隊性質，不起決戰的決定作用"，因此要搞"山地游擊戰"，"分散兵力，而不是以集中打仗為主"。

同時，毛澤東強調，儘管八路軍名義上已是國軍的一部分，但實際上仍要"獨立自主"，不能真正聽命於國民政府。

根據曾擔任毛澤東秘書的李銳編著的《廬山會議實錄》，毛澤東在1959年的廬山會議上對中共在抗戰時期的策略做了相當露骨的概括。

毛澤東回顧說："一些同志認為日本佔地越少越好，後來才統一認識：讓日本多佔地，才愛國。否則變成愛蔣介石的國了。國內有國，蔣、日、我，三國志。"

圖片版權 Getty Images Image caption 彭德懷因批評「大躍進」，在1959年的廬山會議上受到毛澤東的激烈批判。圖為毛澤東1958年在"大躍進"期間視察浙江。

百團大戰成彭德懷"罪狀"

中共對其抗戰戰績的宣傳重點集中在所謂"平型關大捷"和"百團大戰"這兩場戰事上。而發動這兩場戰事，實際上都違反了毛澤東的抗戰原則，並非中共中央的本意。

1937年9月25日，在以閻錫山率領的國軍為主力的平型關戰役期間，林彪率領的八路軍115師襲擊並殲滅了一個幾百人的日軍輜重部隊。這起小規模戰鬥被中共渲染為"平型關大捷"。

戰鬥當天，毛澤東致電中共中央北方局，強調"整個華北工作，應該以游擊戰爭為唯一方向"，實際否定了林彪的作戰方針。

1940年下半年，為阻礙日軍的掃蕩，彭德懷策劃指揮了一場破壞交通線的大規模"破襲戰"，後來被稱為"百團大戰"。

百團大戰是中共在抗戰期間唯一的一次較大規模的對日作戰，但彭德懷卻因此遭到中共內部的批判，因為百團大戰暴露了中共實力，"幫了國民黨蔣介石的忙"。

延安整風期間，毛澤東批評說，對百團大戰的宣傳"暴露了我們的力量，引起了日本侵略者對我們力量的重新估計，使敵人集中力量來搞我們"。

彭德懷被迫在1945年的華北工作座談會上做了檢討，承認自己"很明顯是民族義憤模糊了階級立場"。

此後，在1959年廬山會議上以至"文化大革命"中，"百團大戰"都被作為彭德懷反對毛澤東軍事路線的一大罪狀。

陝北八路軍種鴉片販毒

在抗日戰爭期間，官方版本的黨史強調的另一件大事是所謂"大生產運動"。

官方的說法是，在毛澤東"自己動手，豐衣足食"的號召下，陝甘寧邊區開展了一場"轟轟烈烈的軍民大生產運動"，基本實現了經濟自給自足。

多年來，一些海外學者和作家指出，中共陝甘寧邊區的經濟命脈主要在於鴉片的種植和販賣。

圖片版權 AFP Image caption 中共十分重視對黨史和軍史的宣傳。圖為解放軍士兵參觀在中國人民革命軍事博物館舉辦的軍史展覽。

經常被引用的信息來源之一是抗戰時共產國際駐延安聯絡員兼塔斯社記者彼得·弗拉基米洛夫的《延安日記》。

弗拉基米洛夫在日記中引述任弼時的話說："毛澤東同志說，在目前形勢下，鴉片是要起打先鋒的、革命的作用，忽視這點就錯了。政治局一致支持中共中央主席的看法。"

近年來，中國大陸的敢言媒體也證實，陝北八路軍確實曾經生產和販賣鴉片。

由一批中共自由派老幹部支持的《炎黃春秋》雜誌2013年8月刊文《延安時期的"特產"貿易》，引用內部資料證實，種植罌粟、販賣鴉片的行為，延安時期黨政軍學、部隊機關多有參與。

由郭蘭英演唱的著名歌曲《南泥灣》在中國大陸傳唱甚廣，其中歌頌王震領導的359旅是大生產"模範"。

但《炎黃春秋》的文章引用中共內部資料揭示，359旅在南泥灣既賣過鴉片，也種過罌粟。而且這在八路軍各部隊是相當普遍的現象。

文章說，種鴉片的地區，在中共歷史上不止於陝甘寧邊區，時間也不限於延安時期，比如所謂"解放戰爭"時期曾在東北大量種植罌粟。