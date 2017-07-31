「中國令安邦出售華爾道夫和其他海外資產」

圖片版權 Reuters Image caption 安邦在一份給彭博社的回應中寫道："安邦目前尚無出售海外資產的打算。"

美國彭博社周一（7月31日）報道稱，中國要求安邦保險集團出售包括紐約華爾道夫酒店在內的海外資產。

彭博社引述不具名人士的話說，中國當局已經要求安邦將海外資產出售的收益帶回中國。

不過，安邦在一份給彭博社的回應中寫道："安邦目前尚無出售海外資產的打算。"

"目前，安邦的不同業務和運作一切如常，且公司有著足夠的資金和足夠的償付能力。"

此前兩個月，中國媒體報道稱安邦的董事長吳小暉被警方拘留。安邦回應稱：吳小暉"因個人原因暫不能履職"。

號稱擁有近3000億美元資產的安邦保險今年在全球大局收購資產，包括紐約的華爾道夫酒店。安邦集團在其網站上將此戰略稱為"全球資源整合"。

在特朗普當選美國總統後，吳小暉還曾一度因為與特朗普女婿庫什納的生意往來，引發關注。不過，這比交易最終並未成行。

資本"外逃"

圖片版權 Reuters Image caption 此前兩個月，中國媒體報道稱安邦的董事長吳小暉被警方拘留。

今年5月，中國保險行業的監管機構禁止安邦出售兩個投資產品，並處罰安邦人壽3個月內禁止申報新產品。

中國當局近期對安邦等海外活躍企業的舉動，被分析人士認為是北京試圖阻止資本外逃的手段。除安邦外，還有海航集團、大連萬達以及復星等企業。

分析人士指出，這些"灰犀牛"大企業也可能威脅中國經濟。

安邦保險集團的前身是安邦財產保險股份有限公司，於2004年成立。在短短13年時間內，它崛起成為「一家全球化的保險公司，總資產約為19710億人民幣」。

吳小暉神秘的身份也引發外界關注。一些報道說，他是中國前領導人鄧小平的外孫女婿；但也有報道說，他倆早已離異。