蘋果中國商店為什麼要下架60多個VPN應用？

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多家VPN（虛擬專用網絡）開發商批評蘋果（Apple）下架中國區VPN應用。

據BBC了解，本周末至少有60個VPN被下架。

蘋果表示，多個VPN不符合新規要求，是應法律要求下架。

蘋果未確定具體的下架應用數量，但也未否認以上數字，還表示有多個VPN應用依舊還可在蘋果商店找到。

一家科技開發商表示，將向蘋果提出上訴。

在中國大約7億網民中，有30%即大約2億網民經常使用VPN「翻牆」軟件， 以閲讀在國內被屏蔽的內容，包括像臉書（Facebook）和推特（Twitter）等社交媒體內容。

同時，這部分網民也依賴VPN來接觸在國內看不到的新聞以及與中國政府不同的聲音。

哪些VPN被下架？

一家名為www.aso100.com的手機應用銷量分析公司對BBC表示，約超過60個VPN應用在蘋果中國區商店下架。

你的器材不支持播放多媒體材料 視頻：VPN是什麼？（英文）

VyprVPN的母公司金蛙（Golden Frog）對蘋果的決定持批判態度，並表示將向蘋果上訴。

金蛙總裁優百斯（Sunday Yokubaitis） 稱： "如果蘋果把訪問權視作人權，我們希望蘋果也把互聯網訪問視為一個人權問題，（聯合國也如此規定），並把人權置於利潤之上。"

ExpressVPN對蘋果 "側重審查制度"的行為表示"沮喪"。

圖片版權 Tim McDonald Image caption ExpressVPN的推特回應。

蘋果商店裏依舊可下載的VPN不在中國商店內。

BBC中文記者周二（8月1日）驗證包括Astrill, Express VPN在內的多個中國國內大眾熟知的VPN，均無法在蘋果中國商店找到。

蘋果為什麼要下架VPN？

今年1月中國工信部宣佈，所有提供VPN的開發商必須從中國政府取得牌照。

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蘋果表示，該公司被要求從中國應用商店裏撤掉一些不符合新規的VPN應用。

但公平地說，蘋果有很多理由要警惕北京的憤怒。

這個科技巨頭的中國大部分硬件都是「中國製造」，中國市場也成為其主要市場。

來自低成本的本地競爭對手削減了iPhone的市場份額，蘋果的利潤更可能依賴於應用和服務，其中一些可能會闖進中國的審查區域。

本月早些時候，蘋果公司還與貴州一家雲數據公司在中國建立了第一家數據中心。

雖然蘋果表示將保留加密密鑰，不會損害用戶的隱私。但一些專家認為，未來的糾紛中，蘋果會為是否上交中國用戶的數據而感受到壓力。