中共建軍90週年：「穿上軍裝」小遊戲爆紅

圖片版權 CNS Image caption 作為「建軍90週年獻禮」，電影《建軍大業》在線上線下都積極宣傳。

中國政府在8月1日迎來中國人民解放軍建軍90週年，網民曬出手機程式合成的軍服照、《建軍大業》電影上映……來看看政府如何吸引全民慶祝建軍節。

「穿上軍裝」

建軍節（8月1日）前夕，中國社交媒體微信朋友圈、新浪微博上出現許多軍裝照。中國官媒《人民日報》旗下的人民日報客戶端委托相片編輯軟件商，推出一款「快看吶！這是我的軍裝照」的互動遊戲。用戶可以上傳自己的頭像，選擇不同年代的解放軍軍服，系統就會合成用戶穿上軍裝的樣子。

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 許多網民貼出自己的軍裝照。

網民發佈自己的合成軍裝照，表達對解放軍的感謝、支持或景仰之意，也有網民「湊熱鬧」曬自己穿軍服的「帥照」、「美照」。

BBC中文記者實際操作發現，互動遊戲包含了「修圖」功能，用戶的臉型和膚質會經過修飾，製作出來的圖片可能有令人驚喜的效果。

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 手機上顯示的遊戲界面。

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 用戶可以選擇從南昌起義到現代的年代軍裝。

這款遊戲大受歡迎，也引來網友懷疑是否為網絡詐騙。

7月31日，人民日報客戶端發表聲明否認這是一款釣魚軟件，表示不會透過遊戲取得用戶的真實姓名、年齡、手機號碼等個人資料。江蘇省南京市公安局官方微博「平安南京」發表貼文，表示已經把轉發謠言的小編開除。

閲兵MV

圖片版權 WEIBO

周日（7月30日），解放軍在內蒙古的朱日和訓練基地舉行閲兵。中國人民解放軍新聞門戶網站中國軍網與旗下的八一電視發佈「朱日和閲兵MV」，多角度拍攝與剪接配上中國說唱團體「南征北戰」的歌曲《生來倔強》。

圖片版權 WECHAT Image caption 人民日報微信公眾號底下網友對閲兵MV的評論

《建軍大業》

由香港導演劉偉強執導的電影《建軍大業》7月27日在中國大陸上映。7月30日舉行的香港首映會上，前特首董建華、梁振英、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室張曉明，以及現任行政長官林鄭月娥都有出席。

《建軍大業》是解放軍建軍90週年獻禮影片，描述1927年中國共產黨南昌起義，中共領袖毛澤東、周恩來聯合朱德、賀龍等人，一步步創建軍隊的故事。

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 《建軍大業》在香港地鐵站的廣告。

鹿晗、馬天宇、張藝興、李易峰、韓庚等當紅年輕演員參與演出，希望吸引年輕人為了看偶像進戲院。政府也全力支持放映，要求戲院預留放映場次。

根據貓眼電影數據分析，《建國大業》在中國大陸上映六天，票房2.42億人民幣，排片場次超過5.3萬場，位居榜單第二。榜單第一的是同為中國國產軍事電影、講述中國英雄的《戰狼2》，同樣上映六天，票房13.2億人民幣，排片場次超過13萬場。

《建軍大業》是「建國三部曲」的第三部。第一部是2009年中華人民共和國建國60週年時的《建國大業》，第二部是2011年中國共產黨建黨90週年的《建黨偉業》。

手機桌布

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 「大國重器」系列手機桌布。

中國軍網推出以解放軍武器為主題的「大國重器」系列手機及電腦桌布，鼓勵民眾一起慶祝建軍節。

連續劇

除了電影，與建軍90週年相關的電視劇也陸續開播。

湖南衛視的《秋收起義》號稱「大型紅色青春史詩電視劇」，以1927年毛澤東在湖南、江西邊界領導發動的農民武裝起義為背景。

《絶密543》、《深海利劍》等以解放軍為主題的連續劇也正在播出。