中國解放軍：「世界一流軍隊」瞄向何方

圖片版權 xinhua Image caption 7月30日上午，中國人民解放軍建軍90週年閲兵在朱日和聯合訓練基地舉行。

中國領導人習近平周二（8月1日）在慶祝中國解放軍建軍90週年大會上發表演講稱，必須加快把中國軍隊建設成為世界一流軍隊。

"我們要不忘初心、繼續前進，堅定不移走中國特色強軍之路，把強軍事業不斷推向前進。"習近平說。

中國媒體央廣網透露，8月1日上午，中國解放軍海外的首個保障基地吉布提保障基地建成投入使用。

"一流軍隊"

圖片版權 xinhua Image caption 在今年年底的中共十九大之前，習近平已在多個場合強調和展示了自己對軍隊的掌控力。

根據英國智庫國際戰略研究所（IISS）2016年的統計數據，中國人民解放軍現役總人數約200萬人，是世界上現役兵員最多的國家。其它3個現役軍人數量超過100萬的國家分別是美國、印度和朝鮮。

但中國的軍費開支和美國相差甚遠。根據中國政府公開預算計劃，2017年中國國防支出約為億元人民幣，總量僅相當於美國四分之一左右。

英國《簡式防務周刊》2016年底發佈的世界各大國的軍費開支排名顯示，國防支出排名前十的依次是美國、中國、英國、印度、沙特、俄羅斯、法國、日本、德國、韓國。

習近平在講話中多次強調共產黨對軍隊的絶對控制，他引用前領導人毛澤東的話說，"我們的原則是黨指揮槍，而決不容許槍指揮黨。"

在今年年底的中共十九大之前，習近平已在多個場合強調和展示了自己對軍隊的掌控力。上周末，他在內蒙古朱日和聯合訓練基地閲兵，這是繼1981年華北軍事大演習閲兵後，中國軍隊時隔36年第二次在天安門以外地區舉行閲兵，也是習近平就任中國國家主席後的第三次閲兵。

領土爭議

圖片版權 Reuters Image caption 中國在南海島礁填海造地引起美國高度警惕。

中國軍隊在亞洲就一些領土和領海糾紛採取日益強硬的態度，已經使一些國家感到不安。

2013年底，中國宣佈劃定東海防空識別區。在這一區域，中國和日本在釣魚島（日本稱尖閣諸島）歸屬問題上存在爭議。

在南中國海，中國和菲律賓等東南亞國家也存在領土爭議。中國在南沙群島永暑礁、渚碧礁和美濟礁上建成了航海、航空、雷達和防禦設施。

除了東海和南海區域外，中國的軍事戰略重心還包括台灣。主張台獨的民進黨去年在新一輪大選中獲勝之後，兩岸關係開始日趨緊張。中國表示不放棄武力解決台灣問題。

習近平在建軍節講話中沒有提到具體的領土爭議，他試圖強調中國的動機是和平的，但不接受任何威脅。

"推進強軍事業，必須始終聚焦備戰打仗……軍事手段始終是保底手段，"他強調說，"我們絶不允許任何人、任何組織、任何政黨、在任何時候、以任何形式、把任何一塊中國領土從中國分裂出去，誰都不要指望我們會吞下損害我國主權、安全、發展利益的苦果。"

讓中國軍隊感到擔憂的還包括危險的鄰國朝鮮。朝鮮在7月進行了兩次洲際彈道導彈測試。美國預計朝鮮很快將擁有能搭載小型核彈頭並覆蓋美國本土的洲際導彈。

中國支持聯合國對朝鮮進行了制裁，從今年初開始對朝鮮煤炭採取了禁運措施。