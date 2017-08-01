中印邊界對峙：中國閲兵表現決心 亦有遠慮

圖片版權 xinhua Image caption 為中國人民解放軍建軍90週年舉行的閲兵顯然突出了習近平作為核心領導人至高無上的地位。除了習近平，其他6名政治局常委並未出席這次閲兵。

在中印軍隊在靠近不丹的爭議地區洞朗對峙持續了將近兩個月。雖然習近平在中國建軍90週年閲兵講話中沒有直接提到目前持續的中印邊界軍事對峙，但是他示"軍隊有信心、有能力打敗一切來犯之敵"。

環球日報8月1日在中國建軍節這天發表評論說，印度從洞朗無條件撤軍是談判的先決條件。評論還說，印度拒絶撤軍，時間拖得越久，局勢對印度越不利。

在中國建軍節這一天，巴基斯坦在北京使館的武官透露，巴基斯坦年底將派19架戰機去中國參加第六次聯合空軍演習。巴基斯坦是印度在南亞的戰略對手。這位武官評論說巴基斯坦和中國將站在一起維護地區穩定，反對印度危險的負面行為。

在中印軍隊在靠近不丹的爭議地區洞朗對峙繼續的時候，印度官員說，中國軍隊在中段邊界越界一公里進入印度領土驅趕那裏的放牧者。

越界事件7月25日發生在印度阿坎德邦查謨利縣的Barahoti地區，那裏被中國稱為西藏札達縣達巴鄉，屬於中印邊界中段爭議區。現在被印度北阿坎德邦劃歸傑莫利縣管轄。

與此同時，印度媒體評論說，中國在中印邊界對峙中對印度立場日趨強硬。印度《經濟時報》在評論中印對峙的報道中說，習近平希望將中國變為世界主要的超級大國。

中國智囊學者認為，中國的民族主義情緒高漲促使中國在爭端中表現強硬，公眾對中國軍事能力的信心也很大，認為一旦同印度開戰，中國軍隊一定能取得勝利。

習近平閲兵

印度許多媒體評論注意到7月30日習近平在中國人民解放軍建軍90週年閲兵。印度媒體評論說，習近平2013年執掌最高權力以來就反覆強調強國和民族復興的目標。特別是在今年秋天中共19大到來之前，習近平不願意示弱，或被認為沒有完成強國目標。

一般評論都認為，習近平將在19大上進一步鞏固權力，讓自己的支持者進入中央政治局常委，為其第二任期奠定好基礎。因此印度評論員認為，這時候習近平不可能在洞朗地區中印對峙問題上讓步，那樣會有損自己的形像。

7月30日習近平作為中國人民解放軍的統帥，身穿綠色迷彩服在內蒙古的訓練基地朱日河檢閲了中國陸海空三軍。12000名官兵，包括坦克，遠程導彈，噴氣戰機以及各種武器排列整齊地在主席台前穿過接受檢閲。

為中國人民解放軍建軍90週年舉行的閲兵顯然突出了習近平作為核心領導人至高無上的地位。除了習近平，其他6名政治局常委並未出席這次閲兵。

習近平要求官兵"堅定不移堅持黨對軍隊絶對領導的根本原則"，"永遠聽黨的話、跟黨走，黨指向哪裏、就打到哪裏。"

習近平講話結束後，主持閲兵的軍委副主席范長龍要求全軍牢記領袖的囑托、統帥的號令。據說這自毛澤東時代結束後，統帥的稱號首次重回到中國政治生活中。

輿論宣傳攻勢

在中國建軍節閲兵前，中國外交部和國防部都在指責印度軍隊非法進入中國在洞朗的領土的時候做出強硬表示。印度前駐中國外交官和中國問題專家 Bhaskar Roy說，中國全面推進媒體攻勢，心理攻勢和歷史宣傳攻勢。

《紐約時報》注意到中共黨刊《學習時報》發表的讚揚習近平領導成績的文章。文章說，習近平在擔任最高領導頭五年中，親自製訂政策解決棘手問題，包括在南海修建配有軍事設施的人工島嶼，"為最終贏得南海維權鬥爭勝利打造了一個牢靠的戰略基地，等於築起了一座海上長城。"

文章說中國崛起的時候"也面臨虎狼圍獵的巨大風險，遇到的戰略圍堵、戰略衝撞、戰略干擾更加尖銳激烈。"

習近平在講話還說，中國比歷史上任何時期都更接近中華民族偉大復興的目標，比歷史上任何時期都更需要建設一支強大的人民軍隊。

他還要求軍隊"要堅定不移堅持戰鬥力這個唯一的根本的標凖，聚焦備戰打仗，鍛造召之即來、來之能戰、戰之必勝的精兵勁旅。"習近平還說"軍隊有信心、有能力打敗一切來犯之敵！"

與此同時，中國《環球時報》評論指不丹和錫金歷史上都深受西藏影響，英國殖民者佔領印度後逐漸北侵，把控制力擴展到喜馬拉雅山南坡。印度獨立後沿襲了英國殖民者的野蠻政策，地區霸權主義的膨脹，干涉不丹和錫金這些小國的內政和外交。

圖片版權 Reuters Image caption 5月在北京召開的「一帶一路」峰會上，中國領導人習近平同參會的其他國家人合影。莫迪拒絶參加這次峰會。分析說，印度可能成為一帶一路的潛在威脅。

評論還警告說，印度地區霸權主義的膨脹在走向臨界點，它此次的冒險行徑無異於自捅馬蜂窩，承擔由此而產生的各種後果將是它勢必付出的代價。文章暗示這些代價包括錫金復國和不丹恢復主權會得到中國的支持，喜馬拉雅山南麓的地緣政治格局有可能被改寫。

"一帶一路"擔憂

《南華早報》引述在澳門的評論員Anthony Wong Dong的分析說，中國同印度在洞朗對峙升級不僅會令印度成為一個潛在的敵手，也會使印度這個大國對中國"一帶一路"計劃實施形成障礙。

分析說，印度拒絶加入中國倡議的"一帶一路"計劃，因為印度擔心投資500億美元的"中巴經濟走廊"項目穿越了巴基斯坦控制克什米爾的吉爾吉特－巴爾蒂斯坦地區，而印度聲稱對這兩個地方擁有主權。

這位評論員還說，即使中國陸軍能夠在洞朗衝突獲勝，但中國海軍很在印度洋難突破印度的海上遏制，印度洋對中國重要的海上商路，嚴重依賴燃料進口的中國進口石油的80%要經過印度洋或馬六甲海峽。

不過在印度國家安全顧問多瓦爾訪問北京後，印度時報報道說，中國新華社發表了務實評論，呼籲避免衝突，因為戰爭會給全球化經濟帶來負面衝擊。評論甚至說希望一個強大的印度同中國並存。文章明顯同前些日子中印媒體的一些報道有所不同。

新華社評論指出，洞朗地區對峙顯示了德里和北京缺乏互信。強調政府各級對話和民間社會互動。

清華大學國家戰略研究院的趙海說，中印軍事對峙對於雙方來說，是如何體面讓步的問題，因為如果雙方都不讓步，那就只剩戰爭一途。戰爭對雙方都是災難性的，不會有贏家，因為雙方都會陷入難以想像的危機。

《印度時報》評論說，印度和中國是亞洲最重要的兩個國家，中印衝突會帶來災難性後果。中國需要印度的市場，印度需要中國的投資。

儘管中印在洞朗對峙劍拔弩張，印度軍隊在邊界集結，中國建軍節閲兵，以及民間輿論表現出高漲的民族主義情緒甚至打殺聲，但中印雙方主流媒體報道已經為對峙降溫，雙方的專家似乎都同意中印開戰的可能性很小，雙方仍然積極尋求外交解決。