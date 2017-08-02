蘋果CEO辯解為何向中國網絡審查低頭

圖片版權 Getty Images Image caption 庫克稱蘋果不願下架那些VPN 應用。

蘋果CEO蒂姆·庫克（Tim Cook）為遵守中國法律而在中國商店下架VPN（虛擬服務器軟件，中國稱「翻牆軟件」）的決定辯解。

在互聯網使用受到嚴格限制的國家，VPN通常用於繞開審查和監視。

下架VPN應用後，蘋果受到了嚴厲批評，並被指責"幫助中國審查工作"。

蘋果表示不同意中國的立場，但不得不遵守中國的法律。

蘋果首席執行官蒂姆·庫克周二表示："我們顯然不會刪除應用程序。但是像我們在其他國家一樣，無論我們在哪裏做生意，我們要遵循法律。"

庫克表示，外界拿去年蘋果跟FBI的法律糾紛比較是不公平的。該公司拒絶幫助聯邦調查局解鎖已亡恐怖分子的iPhone 。

他說："他們差別很大。"

"我很清楚，就美國而言，美國的法律支持我們。就中國來說，法律寫得也很清楚。就像美國修改法律一樣，我們在這兩種情況下都要守法。"

"最激烈的措施"

中國的人權人士和普通公民一直在試圖尋找方法，繞開中國臭名昭著的中國防火牆—其阻止"有問題"的內容進入人們視線，並受到嚴重監視。

要在中國經營VPN服務，公司必須得到中國當局的授權。

沒有拿到許可的，比如ExpressVPN，已經被挑出來從蘋果商店中移除了。

ExpressVPN在一篇博文中表示："我們對這一進展感到失望，因為它代表了中國政府迄今為止阻止使用VPN的最嚴厲措施。

"我們看到蘋果在協助中國的審查工作。 ExpressVPN強烈譴責這些威脅言論自由和公民自由的措施。「

圖片版權 Tim McDonald Image caption ExpressVPN的推特回應。

庫克表示，蘋果已經通過"適當"的渠道對VPN應用下架表達了反對立場。

他說："我們相信與政府接觸（是有效的方式），即使我們持不同意的立場。"

"至於這個特殊情況，我們期望隨著時間的推移，能看到鬆動，因為創新需要自由協作和溝通。"