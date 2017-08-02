習近平建軍節講話透露中共「武統台灣」機率增大？

圖片版權 Reuters Image caption 習近平在慶祝中國解放軍建軍90週年大會上發表演講。

中國國家主席習近平在慶祝中國解放軍建軍90週年大會上發表演講，再次提到不允許中國領土分裂，並使用了「六個任何」的強硬措辭，這是否透露出武力解決台灣問題的可能性上升？

身兼中共中央總書記、中央軍委主席的中國國家主席習近平，8月1日建軍節在慶祝中國解放軍建軍90週年大會上發表演講，他提到：「我們絶不允許任何人、任何組織、任何政黨、在任何時候、以任何形式、把任何一塊中國領土從中國分裂出去，誰都不要指望我們會吞下損害我國主權、安全、發展利益的苦果。」

台灣執政黨民進黨回應，「任何恫嚇的語言，只會遠離台灣民心」，民進黨發言人王閔生表示，中華民國是個主權獨立國家，台灣的民主應由兩千三百萬人以民主方式共同決定，中國大陸必須正視中國民國存在事實，兩岸的和平發展應建立在彼此良性溝通對話之上。

緊張情勢上升？

圖片版權 Reuters Image caption 建軍90週年大會有武警部隊官兵代表、老戰士、烈士家屬、中央軍委委員軍隊英雄模範、各界群眾代表，解放軍、武警部隊官兵代表等約3000人出席。

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授黃介正接受BBC中文訪問時表示，在建軍節上，而且與會成員有解放軍、武警部隊官兵代表、老戰士、烈士家屬、中央軍委委員的場合中發表的演說，「調性不可能會軟」，而且發言本身的軍事意味會比較濃厚。因此一些人可能會將之解讀為使用武力解決紛爭，但黃介正不認為習近平的「六個任何」是新一輪軍事行動的預告或威脅。

廈門大學台灣研究院院長劉國深也認為，習近平在建軍節的講話沒有將情勢升級。劉國深對BBC中文說，習近平的「六個任何」中沒有直接點明針對台灣，所以他認為這還是一個「原則性的講話」。

圖片版權 Reuters Image caption 劉國深表示，習近平對國家領土主權的態度一直很堅定，不論台灣是馬英九執政還是蔡英文上台都一樣。

習近平在演講中提到「中國人民珍愛和平，我們決不搞侵略擴張，但我們有戰勝一切侵略的信心」。

劉國深分析，中國在軍事上的凖備越來越充份，越來越有能力維護國家領土主權完整，「兩岸政權之爭在沒有結束的情況下，中國是不會放棄武力統一。這不是好斗，每個國家都是這樣。」這幾十年來，中國政府越來越強調兩岸和平交流，但就算在馬英九執政、兩岸關係較和緩的時候，中國也沒有將武力解決台灣問題的選項放棄。

劉國深表示，蔡英文不承認「九二共識」，「在兩岸同屬一個國家的立場上閃爍其詞，對兩岸氣氛造成負面影響，因此大陸民眾主張用武力解決台灣問題的聲音越來越大。」但習近平對國家領土主權的態度一直很堅定，不論台灣是馬英九執政還是蔡英文上台都一樣。

從「任何人」到「任何政黨」？

圖片版權 AFP Image caption 李克強今年3月「兩會」期間做政府工作報告。

中國國務院總理李克強今年3月北京「兩會」期間做政府工作報告時表示，堅持「一個中國原則」，維護「九二共識」的共同政治基礎，「堅決反對和遏制『台獨』分裂活動，絶不允許任何人以任何形式、任何名義把台灣從祖國分裂出去。」

從「任何人」到習近平提到「任何政黨」，似乎將矛頭對凖民進黨。黃介正認為，從今年年初解放軍演習到李克強演講，到8月1日習近平的講話，透露出的訊息強度其實相去不遠。

黃介正認為，中國政府和平統一的基調並沒有改變。中國在完成「中國夢」的大局之下，要確保中國與周邊國家不會發生衝突，做好外交工作。

中國對台灣武力態度轉變？

圖片版權 Getty Images Image caption 1954年處於備戰狀態的金門。

1950年、1960年代，中國與台灣軍事情勢緊張。1958年8月23日至10月5日之間在金門發生「八二三炮戰」，解放軍和中華民國國軍隔海炮擊，最後中華民國守住金門，此後解放軍對金門逢單日炮擊，雙日不炮擊，直到1979年中華人民共和國與美國建交。

根據中國外交部，1979年，鄧小平提出了「一國兩制」的構想，指出「只要台灣回歸祖國，我們尊重那裏的現實和現行制度。」

1995年1月，江澤民進一步闡述了「和平統一、一國兩制」思想的深刻內涵，提出了現階段發展兩岸關係、推進祖國和平統一進程的八項主張。

圖片版權 Getty Images Image caption 資料圖片：2006年台灣國防部發言人展示1996年中國導彈演習示意圖

但1995年至1996年，因為時任總統的李登輝一系列被中國政府認為是「鼓吹台獨」的動作，中國政府對台灣展示武力，以台灣為目標進行兩次導彈發射及軍事演習。

胡錦濤接任中國國家主席後，延續江澤民路線，提出「爭取談、凖備打、不怕拖」的主張。

2008年馬英九擔任台灣總統之後，承認「九二共識」，兩岸交流制度化協商交流管道建立，民間互動也更加熱絡。但根據台灣國安局資料，解放軍在2009年進行了30場軍事演習，其中70%是針對台灣，解放軍部署針對台灣的導彈超過1960枚，比2008年增加50%，顯示中國政府仍有所凖備。

圖片版權 Reuters Image caption 台灣的蔡英文總統與特朗普當選後直接通電話，惹來一場外交危機，特朗普其後稱承認"一中"政策。

黃介正表示，目前民進黨蔡英文執政，兩岸制度化協商交流管道中斷。在這種情況下，中國大陸加強語氣，會讓聽到的人此時此刻感覺到氣氛比較強烈，但中國對台灣的態度基本上並沒有改變。