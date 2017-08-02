台灣颱風：官員的政治智慧面臨考驗

圖片版權 CWB.TW Image caption 尼莎與海棠兩個颱風在上周周末接連侵襲台灣

接連侵襲台灣的"海棠"和"尼莎"颱風雖然已經遠揚，但是颱風前腳走，後腳官場和政壇鬧成一片。

首先是行政院指示各政府機關、國營事業單位在每日尖峰時刻下午一點到三點不開冷氣、開冷氣的時候則是將溫度從攝氏26度提高到攝氏28度。

這是因為東部花蓮和平發電廠的一座輸電線鐵塔被颱風吹倒、當地電廠所發的電力無法輸送，造成台灣電力供應短缺，直逼亮紅燈的地步。

酷暑節電

由於預估修複鐵塔需要大約兩個星期的時間，因此行政院要求在這段期間政府單位"以身作則"、全民"共體時艱"，問題是消息一出卻是怨聲四起。

公務員被形容是"敢怒不敢言"、只有"穿清涼一點的衣服"、"吃冰棒"、"喝冰水"，但是非民進黨執政的台北市和新北市則是率先跳出來說不會按照行政院的指示。

民眾也對這個"共體時艱"的做法大為不滿，認為台灣正要進入酷暑時節，到政府機關洽公辦事卻要忍受身感不舒適的室溫，實在難以接受。

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 台灣行政院下令要求各政府機關冷氣溫度定在攝氏28度。

秉承上命

提高冷氣的溫度看起來事小，但是對於要求恆溫、恆濕以保存典藏文物的博物館來說，可就茲事體大了。有記者就此採訪某官方屬下博物館，館方人員表示擔心提高冷氣溫度可能會損壞文物。

報導剛出，據稱上級主管機關就致電該博物館表達"關切"，令報導記者"憤怒地"在臉書（Facebook）上貼文指責該上級主管機關。

撰寫報導的記者說，她非常生氣，因為主管機關的態度似乎就是只擔心不能達到上級的要求，而不顧文物保存面臨的實際問題。

預測天氣

在台灣，颱風來了要不要放假是地方政府的權責，由地方政府視風速和雨量來判斷決定，本來似乎問題不大，但是如果前一晚發佈消息"正常上班上課"、凌晨卻"停班停課"可就會讓早早出門打算上班的民眾不高興了。

在台灣被說成是"賴神"的台南市市長賴清德，就因為如此而被媒體諷刺是"被打入凡間"，而另外一些縣市首長有的因為出國然後碰上颱風導致航空公司停飛、趕不及返台或者是沒及時到災區而受到指責，紛紛出面道歉說明。

這次接連兩個颱風掃過台灣，在台灣部分地區造成了相當的災情，有不少的災民說他們所住的地區是"每逢大雨必淹水"，而政府每年編列大筆的治水預算卻似乎不起作用，而相關部門每次的說法也都是"雨量超過負荷"，這種說法實在讓剛剛才經歷家門前的道路成了小河、農田成了滄海的民眾難以接受。

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 颱風在各地造成的災情不一，在台北除了部分地區稍有淹水之外，災情相對輕微。

道路成河

兩股颱風接連來襲，對常年都有颱風報到的台灣來說並不算什麼新鮮事，但是颱風吹倒一個鐵塔就讓整個台灣可能面臨限電的威脅，而幾十年來編列所謂治水預算為什麼還是逢雨必淹？這些都有待政府官員回答。

台灣現在進入颱風頻發季節，而兩次颱風路過之後，尾隨而來的大雨還在繼續，也就是說官員們要面對的問題和考驗還在繼續，但是和民眾在颱風之後面對災情相比起來，官員們的苦惱恐怕就是不足為道了。