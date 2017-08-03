建軍節"全民皆兵"槍桿子筆桿子與時俱進

圖片版權 BBC Chinese Image caption 人民日報客戶端推出的的"軍裝照"軟件意外地讓中國億萬手機用戶參與體會了一次"全民皆兵"。手機用戶上傳自己的照片就能得到自己身穿中共軍隊不同時代軍裝的照片。

本次建軍90週年在內蒙古訓練場朱日和閲兵，中國軍隊展示海陸空各種高精尖武器以及習近平強調"黨指揮槍"成為媒體關注焦點。但風靡中文網絡的一款"軍裝照"應用軟件給建軍節增添了"全民皆兵"的色彩。

7月30日習近平作為中國人民解放軍的統帥，身穿綠色迷彩服在中國人民解放軍建軍90週年閲兵中檢閲了中國陸海空三軍。12000名官兵，包括坦克，遠程導彈，噴氣戰機以及各種武器排列整齊地在主席台前穿過接受檢閲。

除了習近平外，其他6名政治局常委都未出席在內蒙古的訓練基地朱日河基地舉行的閲兵，也沒有公眾觀禮，因此評論說閲兵顯然突出了習近平作為核心領導人至高無上的地位。

"全民皆兵"

習近平接著在8月1日那天做了強軍講話，提到人民軍隊90年來從小到大、從弱到強的歷史，以及"黨指揮槍"的根本原則的由來，"三灣改編"和"古田會議"等歷史。習近平甚至重提馬克思主義軍事理論的指導意義，但沒有提毛澤東曾經提出的"全民皆兵"和"人民戰爭"的軍事理念。

但人民日報客戶端推出的的"軍裝照"軟件意外地讓中國億萬手機用戶參與體會了一次"全民皆兵"。手機用戶上傳自己的照片就能得到自己身穿中共軍隊不同時代軍裝的照片。

Image caption 毛澤東50年代提出"全民皆兵"，"大辦民兵師"的歷史已經一去不返。

人民日報客戶端推出的這款"軍裝照"H5上線僅兩三天瀏覽次數累計接近10億，火爆程度超出了製作者的預期。人民日報客戶端正在聯繫吉尼斯駐華機構，凖備申請吉尼斯世界紀錄。

中國媒體報道，"軍裝照"軟件在7月29日晚推出後立即產生巨大的瀏覽量，30日瀏覽次數突破6000萬，31日上午10時突破1億，之後呈現井噴式增長。8月1日24時達7.31億，到8月2日17時"軍裝照"H5的瀏覽次數累計8.2億，獨立訪客累計1.27億。

毛澤東50年代提出"全民皆兵"，"大辦民兵師"的歷史已經一去不返。當時中國各地的廠礦企業和單位，學校，甚至未成年的學生都接受軍事訓練，能夠持有各種槍支。

雖然現在中國的社會防範已經杜絶了允許民間持槍可能，但網絡技術發展卻讓人過過當兵癮。這款名為《快看吶！這是我的軍裝照》軟件成功的原因還在於把握住時機，以多媒體等新技術增加公眾參與互動，取得巨大效果。

寓教於樂

習近平擔任中國最高領導人以來多次要求宣傳部門堅守馬克思主義價值觀，批評宣傳官員低效，要他們加強對互聯網的控制和影響，抵禦外國和流行文化影響。中共高官也要求新聞機構擁抱數字媒體，促進在全世界傳播"中國聲音"。

在2013年10月，中文網絡出現了署名是"復興路上工作室"的製作團隊製作了長度約5分鐘《領導人是怎樣煉成的》的動畫短片，動畫被上傳至網絡上後短短兩天內被播放了100多萬次。

該動畫有中文和英文兩個版本，簡單形像地介紹了中國同美英國家產生的不同過程。其中中國國家領導人首次在中國大陸地區以卡通的形像出現。

兩年後"復興路上工作室"又推出了《十三五之歌》的英文視頻，視頻再次在中國社交網絡快速流行傳播。報道說，該視頻先在"優酷"視頻平台上第一天就被點擊了56萬次，隨後又在社交平台被大量轉載和分享。

在歌曲中，歐美歌手用說唱的方式解釋了當時正在召開的中共十八屆五中全會，解釋了"十三五"（第十三個五年計劃）是什麼，及其制定及實施過程。

Image caption 2003年一首"像普京一樣"（也有翻譯作: 嫁人就嫁普京）的歌曲成為俄羅斯最熱門的迪廳舞曲之一。

去年央視讓某家多媒體工作室製作了一系列"有事@深改組 組長是咱總書記"的視頻，避開枯燥的政治宣傳術語，用活潑直白的方式宣傳中共深化改革一千天。

寓教於樂，以輕鬆形式將政治價值寄予在於娛樂當中，更早的例子似乎見於普京治下的俄羅斯。2003年一首"像普京一樣"（也有翻譯作: 嫁人就嫁普京）的歌曲成為俄羅斯最熱門的迪廳舞曲之一。評論說，那首歌可能是通過流行歌進行宣傳最成功的例子。

槍桿子，筆桿子

十多年過去，民調顯示自兩千年開始掌控俄羅斯的普京仍然受到大部分俄羅斯公民的支持。皮尤調查顯示，87%的俄羅斯人對普京解決世界問題的能力有信心。普京的受支持率高於其他許多政客，似乎成了世界上最受歡迎的領導人。

在中共19大到來之前，許多分析認為習近平可能會在最高權力交替問題上效法普京，有意在兩屆任期後繼續主宰中國政治。

在此次建軍節閲兵中，習近平要求軍隊官兵"永遠聽黨的話、跟黨走，黨指向哪裏、就打到哪裏。"習近平講話後，主持閲兵的軍委副主席范長龍要求全軍牢記領袖的囑托、統帥的號令。據說這自毛澤東時代結束後，統帥的稱號首次重回到中國政治生活中。

90年前中國人民解放軍建軍初期，軍隊締造者毛澤東就提出被後來概括成"槍桿子裏出政權"的著名論斷。後來解放軍的元帥林彪進一步解釋說，奪取政權和鞏固政權要靠槍桿子，筆桿子這"兩桿子"。

這次建軍節習近平身穿迷彩服，以統帥身份閲兵，彰顯黨指揮槍的原則，也顯示其以三軍統帥的身份對槍桿子的絶對控制。

此前習近平對媒體不斷強調正確輿論導向，黨性和使命感，對領導人強調"看齊意識"，努力全方位控制輿論，可以看作是對筆桿子的重視。

這次在內蒙古朱日和的所謂沙場閲兵展示了一支裝備現代化的陸海空軍。風靡中文網絡的"軍裝照"讓億萬人網絡"參軍"似乎顯示了當局的宣傳也在與時俱進。