台灣來鴻：大腕葬禮後的親民黨走向何方？

圖片版權 BBC Chinese Image caption 在親民黨副秘書長劉文雄的葬禮上，黨主席宋楚瑜面容哀戚。

親民黨副秘書長劉文雄周四（8月3日）舉行葬禮，不少政界人士出席，可謂備極哀榮，突然失去左右手的黨主席宋楚瑜在葬禮上面色哀戚。

自從2016年的總統與立法委員選舉之後，親民黨在台灣政界似乎聲勢又弱了不少，最近媒體都在"分析"執政的民進黨和國民黨會有誰參選明年包括直轄市市長的九合一地方選舉，但是卻遺漏了親民黨。

忠心耿耿

劉文雄口才犀利、經常出現在電視台的政論節目，左批民進黨、右打國民黨，儼然是親民黨在聲勢低迷時的"櫥窗"、拉抬氣勢的第一人。

在劉文雄離世的消息傳出之後，不少台灣政界人士表示惋惜，但是也對親民黨的未來走向感到擔心、他們擔心的是受到多名宋楚瑜的左右手接連離的衝擊之後，親民黨要如何繼續下去？

一些分析人士或者媒體形容親民黨如今是宋楚瑜的"一人黨"，而且黨內枱面上的人物年紀也都大了，卻又不見新一代的年輕人加入高層團隊，未來會不會和新黨一般，值得關注。

團結一致

或許親民黨高層團隊年齡偏高，但是宋楚瑜的這個團隊有個特別之處，就是民進黨、國民黨核心階層所缺的團結一致，年初離世的親民黨秘書長秦金生還有劉文雄就如宋楚瑜的左右手，他們和宋楚瑜有多年的"革命情感"，這份情感早在幾十年之前就已經開始。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 在兩岸關係低迷的現在，前海協會副秘書長個人署名致哀的花圈相當地顯眼。

他們從宋楚瑜聲勢和威望最高的時候一路相隨，即便是到宋楚瑜多次參選失利、親民黨從一個大黨泡沫化成小黨，這個以宋楚瑜為中心的團隊對宋楚瑜始終不離不棄，這在台灣政壇是相當少見的。

但是對以國民黨支持者為主的藍營支持者而言，宋楚瑜和他的團隊就是藍營的"分裂者"，把2000年、2004年、甚至2016年總統大選的敗北責任推給親民黨，同時也質疑親民黨暗地支持民進黨，例如劉文雄就曾經被藍營支持者譏為"橘皮綠骨"。

表現機會

親民黨也不是沒話說，他們強調每次所謂的"國親合"，由於國民黨"居心不良"，吃虧的都是親民黨，國民黨是"吃幹抹盡"、"好處享盡"，就是想要倂吞親民黨，因此後來對國民黨再提出"國親合"莫不敬謝不敏。

民進黨贏得2016年總統大選之後，傳出宋楚瑜有望在兩岸事務上扮演一個角色，雖然這不見得是事實，不過更加深了親民黨和國民黨之間的芥蒂。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 劉文雄猝逝是最近台灣媒體少有的與親民黨有關的報導。

宋楚瑜曾經兩次會見中國國家主席、中共中央總書記習近平，一次是藉台灣的APEC代表的機會、一次則是以親民黨主席的身份，照講親民黨和北京之間應該有一定的聯絡管道，而相對民進黨而言，親民黨沒什麼台獨色彩，相對國民黨而言，雖然沒有國民黨一般龐大的資源，但是也沒有國民黨一般老大不去的包袱。

但是就如2016年總統大選時，宋楚瑜在親民黨國際記者會上回答BBC中文網提問時回答的"神仙也難救"一般，即便親民黨與北京無怨，卻也因為民進黨執政的關係，宋楚瑜最終也無法在潤滑和緩兩岸關係上發揮任何作用。

痛失戰將

如今親民黨少了善於調和鼎鼐、排解僵局的秦金生和長於捍衛親民黨立場、口條清晰的劉文雄，這個圍繞宋楚瑜的核心也出現了缺口，亟待人才補上，不過又面臨了黨內人才老化、無法吸引年輕人支持的問題。

和國民黨相比，國民黨現在出現了凖黨主席吳敦義、新北市市長朱立倫的所謂"兩個太陽"，有國民黨的基層黨員憂心地告訴我，他認為2020年的總統大選搞不好國民黨"又要分裂一次"，親民黨或許在氣勢、資源上都比不上國民黨，但是對宋楚瑜的忠心和支持是無法否認的。

只是到了2020年的時候，宋楚瑜就已經78歲，能否再戰一次？而之前的2018年九合一地方選舉，親民黨有沒有合適的人選參選百里侯？總統大選或許還遠，但是距離九合一地方選舉剩下不過一年多一點點的時間，如果不及早啟動，難免成為陪襯。

到了那個地步的話，一度聲勢超越國民黨、在立法院席次居第三名的親民黨恐怕就會淪為和台灣其他一百多個政黨一樣地沒人知曉、無人聞問，宋楚瑜將會率領親民黨走向何方呢？