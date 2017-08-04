邊界對峙：中國加強輿論攻勢逼迫印度撤軍

圖片版權 XINHUA Image caption 中國官方發佈照片，指印度人員越界。

中國及印度雙方軍隊在兩國交界洞朗地區對峙已經一個多月。中國外交部、國防部和官方媒體接連抨擊印度「非法越界」，中央電視台則播出西藏軍演片段。新華社評論文章稱，雙方沒有談判空間。

印度前駐華大使任嘉德（C. V. Ranganathan）對BBC中文網表示，從印度官員近日的表態中看到，印度政府是希望雙方開展對話為局勢降溫。

中國國防部周四（3日）晚上發表聲明，稱印度邊防部隊仍有人員和機械「非法滯留」在中國領土，印方行為「嚴重侵犯中國主權和領土完整」，粗暴踐踏國際法基本原則和國際關係基本凖則。

發言人任國強強調，中國已經以善意努力通過外交渠道解決當前事態，並保持高度克制，但「善意不是沒有原則，完制不是沒有底線」，印度要打消任何以拖待變的幻想。

外交部發言人耿爽周四批評，「印方派邊防部隊攜帶武器和裝備越界進入中國領土並滯留不撤，其行為不負責任，不計後果」。

《中國之聲》引述外交學院亞洲研究所助理研究員吳琳稱，外交部近期的表態已由之前的「越界」，換成「領土入侵」，顯示中國可能在外交、經濟、軍事上有進一步行動。

圖片版權 AFP Image caption 乃堆拉山口的中印士兵（資料圖）

發動輿論攻勢

中央電視台周五播出解放軍在西藏高原實戰演練的片段，央視7月中亦曾播放西藏相關的軍演片段。兩則報道並沒有提到兩國的爭議，但被外界解讀為是針對中印局勢。

人民日報、新華社分別發表批評印度的評論文章。其中新華社英文評論中更表示，中印雙方沒有談判空間，唯一解決方法是印方撤軍。

印度外長斯瓦拉傑（Sushma Swaraj）周四在國會表示，已經做好任何開戰的凖備，但是目前動武非首要目標，對話協商是唯一解決方法，亦指中方提出的立場文件，以偏蓋全。

印度前駐華大使、現任職於位於印度德里的中國研究所（Institute of Chinese Studies, Delhi）的任嘉德接受BBC中文網電話訪問時表示，印度並不希望與中國爆發軍事衝突。

他認為，中國了解到中印兩國在經濟、文化等多層關係密切，而從印度外長蘇什瑪‧斯瓦拉傑周四發表的言論中看到，印度政府希望雙方以對話為局勢降溫。

Image caption 中印此輪邊境對峙發生在中印邊境乃堆拉山口附近的洞郎地區。

公眾反應

與反日、反韓的情緒比較，微博上目前反印度的言論不算太多，但亦偶有網民表示，中國應該強硬應對今次紛爭，甚至採取軍事行動。

一位在中國工作14年的印度商人維賈伊‧辛格（Vijay Singh） 對BBC中文網表示，不擔心中印今次局勢會升級到影響他在華安全或生意。

「一點也不值得憂慮。」他說。

他表示，中印兩國在邊境過往亦偶有磨擦，但好少會對普羅大眾有影響。

而印度傳媒則曾經報道，則有組織及網民倡議抵制中國產品，但難以評估及預測是否有效。