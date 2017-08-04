新加坡驅逐華裔學者黃靖 指其為外國間諜

圖片版權 xinhua Image caption 黃靖早年畢業於中國四川大學，經常在中國主要媒體發表文章和評論

新加坡周五（3日）宣佈驅逐該國國立大學的華裔著名學者黃靖，黃靖被指為外國政府作代理人對新加坡施加影響。

被指參與了損害新加坡國家利益的活動的黃靖，是新加坡國立大學李光耀公共政策學院特聘講座教授、亞洲與全球化研究所所長。

黃靖和妻子楊秀萍是美國公民。黃靖自2008年開始在新加坡作學者。黃靖早年畢業於中國四川大學，還擁有中國復旦大學歷史學碩士和美國哈佛大學政治學博士學位。

新加坡內政部還指黃靖妻子楊秀萍對黃靖為外國政府服務知情，也和黃靖一起被永久驅逐。新加坡當局沒有具體說明黃靖在為哪國政府服務。

不過新加坡國立大學李光耀公共政策學院的網站上介紹說，黃靖在中國國家媒體上發表過許多文章和評論，包括新華社和人民日報等媒體。

同中國關係

如果新加坡當局證實黃靖教授為北京服務，那麼最近本來已經緊張的新加坡同中國的關係更會雪上加霜。

新加坡內政部公告指黃靖同外國情報人員接觸與合作，並利用他在李光耀公共政策學院的職位秘密幫助另外一個國家，對新加坡造成損害。

新加坡當局對黃靖做出指控的理由似乎是黃靖曾接觸知名和有影響力的新加坡人，並向他們提供據說是來自某個國家的"保密信息"，希望以此影響他們對那個國家的看法。據說黃靖還招募其他人協助他達到上述目的。

新加坡國立大學已經表示中止了黃靖的職務。美國在新加坡使館拒絶評論此事。

北京同新加坡有長期良好關係。今年早些時候新加坡的軍用裝甲車輛在台灣演習後轉運香港返回新加坡途中被香港扣留，兩國關係開始緊張。

當時中國就新加坡同台灣的軍事合作向新加坡提出了外交抗議。