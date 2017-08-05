《戰狼2》：橫掃中國票房的民族主義動作片

圖片版權 WOLF WARRIOR 2 Image caption 這部由吳京自導自演的電影，具有濃烈的愛國主義色彩。

"犯我中華者，雖遠必誅。"

這是中國賣座大片《戰狼2》中的經典台詞。該片結合了充滿陽剛之氣的硬漢氣概——片中不乏噴火的槍口、爆炸和坦克——和盛氣凌人的愛國主義。

該片的主人公是一名中國士兵，他在非洲遭遇一場叛亂，在戰火中挽救了幾百人的生命，使他們免遭西方壞蛋的屠殺。

該片的故事情節基本上與典型的好萊塢動作片一樣，不同之處是，這次是一個中國男人在匡扶正義，拯救世界。

《戰狼2》的導演兼主演吳京本來是一位武術運動員。他沿著成龍和李連傑的成長軌跡，成為中國新一代"演而優則導"的動作片影星之一。

吳京的第一部《戰狼》電影2015年上映，但反響不是很大。在中國，主旋律電影，尤其是宣揚愛國主義的影片，一般都表現不佳。

但是，《戰狼2》卻出手不凡，上映一周內就創下16億人民幣的票房紀錄。

由於該片在中國的巨大反響，其票房表現甚至一度擊敗好萊塢大片《敦刻爾克》，成為上周末的全球票房冠軍。

圖片版權 WOLF WARRIOR 2 Image caption 中國著名演員吳剛在片中扮演一名非洲華資工廠的保安主管。

影片情節圍繞著一場營救行動展開。在某不具名的非洲國家，一群叛匪佔領了一座城鎮。

由吳京扮演的中國特種部隊士兵"冷鋒"隻身赴險，營救被西方僱傭軍綁架的中國僑民和當地民眾。

許多觀眾在社交媒體上表示，他們被影片的愛國主義劇情所打動。

"這是中國最好的動作片，"一位網民寫道。

"意外地好！熱血男兒。我看後流淚了，"另一位網友說。

《戰狼2》比《戰狼1》獲得觀眾更熱情的追捧，原因之一是其動作場景有所改善。

許多中國觀眾稱讚《戰狼2》的打鬥場景和特技效果已經達到了"好萊塢水平"。片中出現坦克高速行駛時打滑的鏡頭，很像《速度與激情》（Fast and Furious）系列電影中汽車打滑的場景。

這部完全由私人投資拍攝的電影，因注重細節而廣受稱讚。據媒體報道，片中出現的一些武器與中國軍隊的最新裝備非常近似。

圖片版權 AFP/GETTY IMAGES Image caption 解放軍在內蒙古的朱日和訓練基地舉行閲兵式，慶祝建軍90週年。

但是，把握時機也是《戰狼2》成功的重要原因，因為中國正經歷新一波的愛國主義浪潮。

該片在中國慶祝解放軍建軍90週年前夕上映，這是具有重要象徵意義的一個紀念日。

上周末，解放軍舉行了一場盛大的閲兵式，展示了中國最新的武器裝備。

在紀念建軍節的大會上，中國領導人習近平作了語氣嚴厲的講話，其中有些話與《戰狼2》中的台詞不謀而合。習近平警告說，中國決不允許任何人損害其主權。

圖片版權 WOLF WARRIOR 2 Image caption 香港演員盧靖姍（Celina Jade）飾演一名援非醫生。

中國政府的主要喉舌《人民日報》稱讚《戰狼2》"向全世界展現了中國式的超級英雄"，體現出"強烈責任感"和"大無畏的英雄主義精神"，"激起了很多人心中的愛國熱情"。

但是，不是所有中國人都接受這種觀點。

在廣受歡迎的"豆瓣"網上，有觀眾寫道："吳京利用了政治主旋律，真是嘩眾取寵。"

另一位"豆瓣"用戶說："我們以前嘲笑個人英雄主義，卻沒想到捆綁愛國主義的全能戰士更加難以下咽。"

圖片版權 WOLF WARRIOR 2 Image caption 美國演員弗蘭克·格里羅（Frank Grillo）飾演僱傭兵頭目，是片中的主要反派角色。

《戰狼2》並不是最近出爐的唯一的愛國主義影片。同日上映的還有《建軍大業》，描述中共1927年建立自己武裝的故事。

《建軍大業》被稱為"建軍90週年獻禮影片"，與傳統的宣傳片更加近似。

為了吸引年輕觀眾，該片使用了許多年輕的歌星和影星，讓他們扮演歷史上的革命人物。

但是，公眾的反響並不熱烈。在上映後四天內，《建軍大業》的票房只有《戰狼2》的五分之一。

許多觀眾批評說，該片過於重視吸引年輕觀眾，但卻忽視了質量。

當局似乎已經壓制了這些批評的聲音。豆瓣網上對《建軍大業》的評論和評分功能已經被關閉。