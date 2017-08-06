中印對峙：和平解決的曙光就在前面？

圖片版權 AFP Image caption 辛格在印度是國寶級人物，他曾在北京奧運會上獲得過銅牌

中印度軍隊在邊界的緊張對峙已經持續了一個多月。連日來"戰爭論"不斷升溫。在這樣的大背景下，中印於8月5日在孟買打了一場拳王大戰。

拳王大戰目前已經鳴金收兵，結局非常出人意料：獲勝的一方要用金腰帶換取邊境和平。

印度拳手維詹德·辛格（Vijender Singh）迎戰來自中國烏魯木齊的祖力皮卡爾·買買提艾力，辛格最終獲勝，保住WBO亞太金腰帶，奪走對手的WBO東方超中量級冠軍腰帶。但是，他卻選擇將金腰帶還給祖力皮卡爾。

辛格在印度可是國寶級選手。他在解釋交出"戰果"的動機時說，我不想要這個頭銜，因為我不希望中印軍隊在邊境對峙，我希望邊境和平，我想把這次勝利的果實獻給中印友誼。希望傳達出和平信號，和平才是最重要的。

拳壇大戰和平收場，邊境對峙呢？

圖片版權 XINHUA Image caption 中國官方發佈照片，指印度人員越界。

日前，印度外交部長蘇詩瑪·斯瓦拉吉（Sushma Swaraj）在國會上議院發表講話時說，打仗不是出路，對話才是唯一的解決方法。

印度暢銷報紙《印度斯坦》（Hindustan,日報，印度語）周六（8月5日）發表文章，認為外長的這番"明確表示"給人"帶來希望"，將平息過去幾天那些"毫無必要的戰爭歇斯底里「。

文章樂觀預測，印中軍隊或許仍將在（爭議地區），但是兩國的外交官不久就可能坐在談判桌前了。

印度前駐華大使、現任職於位於德里中國研究所（Institute of Chinese Studies, Delhi）的任嘉德4日在接受BBC中文網電話訪問時也表示，印度並不希望與中國爆發軍事衝突。他同樣認為，從斯瓦拉傑3日發表的言論中可以看出，印度政府希望雙方對話、為局勢降溫。

但是，就算印度外長真是如印度媒體所說是有意「示和」，印度媒體也注意到，中國」第一時間的反應並沒有預期的樂觀"。

中國官方媒體《人民日報》、新華社周五再次分別發表批評印度的評論文章。其中新華社的英文評論中更是表示，中印雙方沒有談判空間，唯一解決方法是印方撤軍。

圖片版權 AFP Image caption 乃堆拉山口的中印士兵（資料圖）

不過，《印度斯坦》日報的文章說，戰爭論很快就要失去動力的原因還有許多。中國將在九月份主辦金磚五國峰會。金磚五國組織的創建宗旨是推動發展經濟。印度和中國或許都不希望峰會期間兩國關係因為"其他什麼原因"接著是頭條新聞。

還有，中共將於十月召開十九大，習近平不會願意在本應聚焦他的成就時中印緊張問題也被包括進去。但是文章也警告，最好不要對這個因素寄予太大希望。因為，國內的政治壓力一般會強化戰爭狂熱，這是共識。

但是，文章還是樂觀地預測，至少在（邊界糾紛）這個問題上，印中兩國領導人的慎重還是可以信賴的。印度和中國都懂得戰爭是無用功，兩國的邊界爭執由來已久，一次又一次的談判、對話都是無功而止。儘管如此，雙方還是學會了和平共處。過去五十多年，印中邊界一槍未發，印度和中國是有邊界糾紛的鄰國和平共處的好榜樣。

文章最後說，兩國領導人都很清楚打破這種平穩的後果。印度外長的聲明顯示出印度試圖維穩，現在就希望中國也朝著這個方向走了。

Image caption 中印此輪邊境對峙發生在中印邊境乃堆拉山口附近的洞郎地區。

中國國防部的發言人8月3日表示，中國已經本著最大善意、努力通過外交渠道解決當前事態……但"善意不是沒有原則，克制不是沒有底線"，印度要打消任何以拖待變的幻想。

中國外交部發言人同日也指責印度在印度一側修建公路、囤積軍需物資，並大規模集結武裝部隊，德里其實根本無意和平解決邊境對峙問題。

中國方面一貫宣稱的立場是，印度無條件撤軍、然後才能談判。

在邊界對峙中，印度外長呼籲「耐心重要「，」中國表示有「最大善意」，但迄今雙方誰也沒有像拳壇選手那樣作出實質性的讓步舉動。