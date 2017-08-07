兩岸關係緊張　陸生赴台簽證遇阻？

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台灣媒體報道，一名獲台南成功大學錄取的大陸學生，申請赴台簽證遇阻，大陸當局以「成大搞台獨」為由拒發簽證。

在微信朋友圈及群組，凖備赴台的陸生在緊張地交換消息；社交網站流傳，江蘇、淅江、福建等多個省份的陸生均接到「勸退」的電話。

有大陸學生向BBC中文表示，大陸當局不止「提醒」，而是拖延發出赴台簽證所需的證明，令他們無法前往台灣就學。

獲國立台灣大學研究院錄取的江浙地區學生小柯（化名），將於今年九月開學，但他至今未能取得由當地台辦發出的「赴台就學證明」，因此無法取得「往來台灣通行證」。

國台辦如何回應？

成大就事件發表聲明，指校方未曾公開發表過「台獨」立場，中方以此為由阻止陸生赴該校就讀，是「政治認知問題」。

中國國台辦發言人馬曉光回應台媒指，在當前兩岸關係形勢下，大陸地方相關部門向陸生就赴台事宜「予以提醒」，屬「正常履職」，最終是否赴台「仍由考生和家長自行決定」。

台灣「時代力量」立法委員徐永明，在臉書批評中方「自信不足」，拒讓陸生赴台就讀是「國際笑話」。

「相信北京怕的不是台獨思想，而是將自由民主的思想與生活視為洪水猛獸，顧忌愈多中國年輕人接觸台灣民主政治後，恐回頭質疑中共政權。」徐永明寫道：「中國政府別刁難青年學子。」

「要怪蔡英文」？

「赴台就學證明」往年一般在七月發出。 「我打了很多電話（到台辦）」，小柯向BBC中文表示：「上周他們說（獲錄取）名單已到，但要等國台辦通知......我問為什麼今年這麼晚，職員說『要怪蔡英文』。「

小柯表示，台辦職員還指責他選擇赴台」一點政治覺悟都沒有「。

不過小柯目前還不太擔心。他認為台大不會像成功大學般被」重點關照「，相信自己最終會順利赴台開學。 」我大三時就凖備在台（讀研）了，「小柯表示：」我沒有任何後備方案。「

有陸生因期望最終可獲發大通證，為免傳媒報道令事態惡化，拒絶接受BBC中文的訪問。

台灣院校需簽」承諾書「？

據台灣教育部統計處，2016學年共有 9,327名陸生在台灣攻讀學位。

自從民進黨蔡英文於去年五月就任台灣總統以來，兩岸關係不斷惡化。因不滿蔡英文政府不承認」九二共識「，中方循教育、旅遊等方面向民進黨政府施壓，限制遊客、學生赴台。

過往，每年赴台攻讀學位的陸生持續上升，至 2015 學年達至最高的 3,019 人。但自蔡政府上任以來，數字開始下降，2016 學年入讀台校的陸生僅 2,835 人。

台灣」陸生聯招會「曾向台媒表示，2017年度大陸官方減少了陸生赴台名額，其中本科名額降至 1000 人，」少了五成以上「。據今年聯招放榜結果，2017 學年只有944名本科及1,201名碩博陸生獲台灣院校錄取。

除了攻讀學位的學生，交換生等」短期研修生「亦大幅減少：2015 學年赴台短期研修生有34,114 人，2016學年則跌至32,648人，人數減少逾兩千。

今年三月，台大、清華、世新等多間台灣院校，被揭曾發表或簽署」承諾書「，承諾邀請陸生到校研修，不會觸及任何政治敏感議題，包括」一中一台「、」兩個中國「等，引起社會輿論批評。

目前被指」搞台獨「的台南成功大學，亦有發表類似承諾書。