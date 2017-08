觀點重溫：中國為什麼絶不能忽視印度？

圖片版權 Thinkstock

編者按:中印對峙引人關注,BBC中文網在過去幾周持續報道。此文發表於去年。作者認為,中國應當重視印度。"如果中國以勝者自居,忽視印度將是大錯特錯。"

無論是首都新德里的政策制定者,還是經濟中心孟買的商界精英,不管是在印度北部的喜馬拉雅山脈的小鎮,還是在印度南部的"印度硅谷"班加羅爾,"中國"都是一個茶餘飯後的必談話題。印度人喜歡討論中國,除了對54年前那場中印邊界戰爭耿耿於懷,還有他們對中國經濟奇蹟的羨慕和嫉妒。

然而在中國人們可能從來沒有在乎過印度。1962年的中印戰爭在印度家喻戶曉,但在中國大部分老百姓很少了解甚至沒怎麼聽說過這場戰爭。國人感覺印度是一個貧窮落後和人口眾多的國家,對這個南亞鄰國的印象大概還是停留在網絡上充斥的一些印度遊記和照片,人滿為患的火車、公路上悠閒漫步的印度牛、高樓林立旁邊的貧民窟和不可想像的貧富差距等。

圖片版權 AFP

BBC中文網關於中印對峙的報道:

其實不難理解為什麼中國人不在乎印度。這兩個擁有悠久歷史和燦爛文明的亞洲國家都是在上世紀四十年代末建國,都擁有10億數量級的人口負擔,但是今天的中國幾乎在所有發展指標中都已遠遠領先印度。2015年,根據世界貨幣基金組織(IMF)的統計,中國的國民生產總值(GDP)和人均國民生產總值(GDP per capita)依次是印度的5.25倍和4.94倍;世界衛生組織(WHO)的報告顯示中國人平均比印度人多活9歲(人口預期壽命:中國 75歲 vs. 印度66歲);聯合國教科文組織(UNESCO)的全球識字率列表也指出中國的識字率為96.4%,遠高於印度的72.1%;據世界銀行(World Bank)和中國的官方數據顯示,中國的貧困人口率比印度低14.6% (中國 7.3% vs. 印度 21.9%)。

但是,如果中國以勝者自居,忽視印度將是大錯特錯。從宏觀層面來講,2015年印度的經濟增長率超過中國0.6個百分點,已經正式成為全球經濟增長最快的主要經濟體。雖然印度的經濟規模仍為中國經濟的五分之一,對全球經濟的貢獻尚不如中國,但是2014年的印度GDP已經達到了中國2004年的水平,將兩國的差距粗略縮短到了10年內。

從長期來看,人口結構優勢將支持印度的經濟成長。與老齡化的中國相反,印度的人口結構仍然非常年輕,65%的印度人在35歲以下,聯合國(UN)推算2025年的印度將比中國多1.1億或47%的年輕人(年齡在15~29歲)。

圖片版權 Reuters

若印度總理穆迪的"印度製造(Make in India)"運動能夠像中國一樣成功發揮人口優勢,充分激發潛力,中印的差距將會越來越小,也會給中國企業特別是製造業提供莫大的機會。根據彭博社(Bloomberg)的報道,2014年印度製造業的人工成本約為中國的26%,這將能幫助勞動密集型的企業降低生產成本,增加國際競爭力。再者,在印度國民收入還不高的情況下,比起日德等發達國家製造的昂貴的高端產品,老百姓更重視價格,而這些恰恰是我國企業的優勢。

中國沿海製造業,在發展過程中積累了豐富的生產和管理經驗,能夠提供印度市場最需要的物美價廉的大眾商品,充分滿足印度的市場需求。這個商業模式相對於歐美日等發達國家更容易在印度複製。華為、小米、聯想、還有近期的富士康都紛紛宣佈進軍印度,其中一個主要原因就是中印市場類似,發展潛力巨大。

印度除了給中國提供廉價的生產要素外,也是一個巨大的潛在市場。金融危機後,歐美等發達國家經濟一蹶不振,消費市場疲軟,中國企業必須開拓新的市場,擺脫對西方市場的依賴並分散風險,印度恰恰給中國提供了一個絶好的機會。根據全球著名智庫布魯金斯學會(Brookings Institution)2011年的一份研究報告預測,印度的中產層現在為總人口的5%左右,這個比例會不斷提高,按照購買力平價(Purchasing Power Parity)計算,到2020年印度中產層消費市場將為世界第三, 2030年將超過中國和美國成為全球第一大中產層消費市場,全球佔比23% (中國為18%)。

BBC中文網關於中印對峙的報道:

除了經濟,中國的國際戰略也需要印度的合作。中印作為促進世界多極化的金磚五國(BRICS)成員國,無論是經濟規模或是人口數量,也都是世界上最大的兩個發展中國家,兩國都有著發展中國家和新興經濟體共同的很多利益,比如應對氣候變化、世貿談判等。

除此之外, 印度作為創始成員國身份加入中國領導的亞洲基礎設施投資銀行(Asian Infrastructure Investment Bank),也是習近平總書記倡導的絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路(一帶一路)的必經之地和關鍵節點,同時中國對中東石油進口的海上航道也經過印度把持的印度洋。李克強總理首次外訪首站選擇印度也證明了中共中央對印度戰略地位的認知和重視。

中國應正視印度。當我們質疑印度的未來時,我們只需看清大勢(Big picture),回想一下中國80~90年代是如何在國內各種制度不健全、市場一片混亂、國外一片質疑聲中走過來的。中國不能再忽視印度了。

(作者系早稻田大學博士候選人,主攻亞洲經濟。讀博士前,曾供職於韓國企業銀行投資證券、高盛集團和住友商社。近期曾在新德里的智庫"印度國際經濟關係研究委員會"做訪問研究員。)

本文不代表BBC的立場和觀點。