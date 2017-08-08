美國軍方停用中國大疆無人機是怎麼回事？

圖片版權 Getty Images Image caption 大疆總部位於中國深圳，是目前全球最大的無人機生產商，世界市場佔有率達70%，客戶遍布全球100多個國家。

美國陸軍近期以備忘錄的形式要求下屬單位停用中國無人機生產商大疆（DJI）產的無人機及相關產品。

無人機專業網站sUAS News的報道稱，美國軍方給出的原因是"網絡漏洞"。

路透社證實該文由美國陸軍副參謀長約瑟夫·安德森發出。

該備忘錄顯示，所屬單位"全面停止使用大疆無人機，且卸除所有其應用程序，移除所有電池或儲存影音，保存相關設備等待進一步通知"。

但科技網站The Verge 稱，負責收集海量氣象數據的美國國家海洋和大氣管理局（NOAA：The National Oceanic and Atmospheric Administration）本周一（8月7日）表示，它們在2016年10月份曾利用大疆S-1000型無人機展開的一項調查研究發現，S-1000無人機不存在數據洩露威脅。NOAA稱，"沒有任何證據表明有任何軟件試圖從飛機上傳輸任何數據。"

但負責為NOAA做測試的杜馬斯（Ed Dumas）在業餘時間給自己個人的大疆 Phantom 3無人機做相似測試時發現，他的軟件檢測到無人機向大疆傳輸解碼數據，但服務器的地點未知。

各方如何回應？

大疆美國區發言人李思博（ Adam Lisberg）對BBC中文表示， 美國軍方在停用大疆無人機前，事先未跟大疆溝通過。

大疆在發給BBC中文的聲明中說："大疆所製造民用無人機用於和平目的。它們是為個人和專業用途而創建，並非軍事用途或採用軍事標凖設計。我們沒有向軍方客戶推銷我們的產品，如果軍方選擇購買並使用我們的產品作為完成他們任務的最佳方式，我們無法知道他們是誰，也不知道他們用來做什麼。"

美軍未具體解釋"網絡安全漏洞"的含義是什麼。

中國官方媒體《環球時報》引述《航空知識》主編王亞男稱，可能一方面是為討好美國軍火商。大疆製造的這類消費級無人機在軍用戰術領域有著很廣闊的用途，美軍少量採購後驗證了其性能，然後以安全借口把更大量的訂單轉給美國軍火商們，也符合特朗普政府強調"美國製造"的政治正確。另一方面，中國無人機這些年已經成為美國在該領域的最主要挑戰者，美軍給大疆無人機扣上"存在安全問題"的帽子後，不但對大疆在民用市場的聲譽會造成影響，更可以借機抹黑中國無人機的整體形像。

大疆在美軍中的用武之地

大疆總部位於中國深圳，是目前全球最大的無人機生產商，世界市場佔有率達70%，客戶遍布全球100多個國家。

美軍備忘錄稱，大疆DJI UAS型號在美軍中使用最多。美軍之前給300架大疆無人機頒發了飛行證書。

美國"防務一號"網站稱，大疆無人機並未在全部美國陸軍使用，也沒有像美國產的"美洲獅"等無人機那樣在戰場上廣泛使用。

美國國防部網站上的一份文件表明，大疆無人機在美國陸軍工程兵團的行動或演習中被使用，包括洪水救援或者應聯邦緊急情況管理局要求實施的行動。除了陸軍，美國空軍也使用這種大疆無人機，比如空軍去年在內華達國家安全區的一項研究實驗中，就包括一架攻擊型無人機用大網攔截了一架大疆無人機。

路透社亦稱，美國五角大樓日前允許美國境內的130個軍事基地打落任何可能對航空安全或者造成潛在威脅的私人和商用無人機。