四川九寨溝縣發生7級地震多地震感強烈

圖片版權 Xinhua Image caption 這是九寨溝景區遊客中心附近受損的街區

中國四川九寨溝當地時間8月8日21時19分發生里氏7級地震，造成5人死亡，60多人受傷（死者均為遊客）。

中國地震局稱，本次地震為特別重大地震災害。震中位於四川省阿壩州九寨溝縣漳扎鎮，震源深度約為20公里。

四川、甘肅、青海、寧夏、陝西多省震感明顯，局部地區震感強烈。

中國地震局已啟動I級應急響應，派出現場工作隊趕赴震區開展應急處置工作。

次日凌晨，國務院抗震救災指揮部啟動國家Ⅱ級地震應急響應。

地震發生後，九寨溝縣全城停電。目擊者發現九寨溝景區內有倒塌、開裂的房屋。

四川阿壩州九寨溝縣發生7.0級地震引發社會關注。專家分析稱，此次地震和2008年發生的汶川地震沒有實際聯繫，但兩次地震成因相同。

地震局專家判斷，此次地震發生在岷江斷裂帶與東昆侖斷裂帶東部交匯地帶。

你的器材不支持播放多媒體材料 九寨溝當地商人阿麟講述地震前後經歷

在九寨溝香格里拉做啤酒代理生意的阿麟告訴BBC中文記者，地震發生得很快，大概持續幾秒鐘。遊客們在大街上，基本未看見有傷亡。未發現坍塌的房屋，但路上有一些從山上落下的落石。當地現在停電。

阿麟說，身邊差不多有幾百人，大家沿著公路坐。（大家）有一些驚慌失措，車輛開始在公路上通行。秩序很好，沒有不好情況發生。當地的居民負責維護現場秩序。很多客棧老闆開始聯繫和統計住客。

從西安出發到甘南旅遊的趙先生一行現在住在離震中90公里的若爾蓋縣，他對BBC中文記者表示，晚上九點多時感受到明顯震動，賓館的人都往外跑。若爾蓋草原周圍未出現房屋倒塌。晚上游客都呆在車上過夜，未感覺到餘震。遊客都安好。

圖片版權 Xinhua Image caption 這是九寨溝景區內扎如溝房屋受損情況。

官方新華社引述九寨溝景區工作人員說，在九寨溝景區內第四條溝扎如溝看到有房屋倒塌和開裂，當地正在抓緊疏散人員。

在8日晚11時召開的震後首場發佈會中獲悉九寨溝幹海子景區附近有100餘遊客被困。

位於震中約40公里的九寨黃龍機場震感強烈，但無人員傷亡，地震後機場仍在運行。

當晚共兩班航班，其中一班已經被迫停止飛行，另外一班飛往無錫的航班則已起飛。

運行於九寨溝附近的蘭渝線和寶成線上的多趟列車被成都鐵路局扣停。

圖片版權 Xinhua Image caption 這是九寨溝景區遊客中心附近受損的街區

九寨溝管理局發佈消息:由於受地震影響，九寨溝管理局正全力開展景區排險工作，8月9日起九寨溝停止接待遊客。

九寨溝景區8月8日接待遊客38799人，比去年同期增加5483人次，同比增幅16.46%；其中團隊18158人次,散客20641人次。