四川九寨溝地震：至少13死 175傷

  • 2017年 8月 9日

四川阿壩州應急辦稱，截至8月9日9時25分，九寨溝縣漳扎鎮M7.0級地震死亡人數已升至13人，175人受傷，其中28人重傷。

  • 旅客 Xinhua

    8月9日，遊客被集中在相對安全的九寨天堂洲際大飯店停車場等待救援疏散。8月8日，四川省九寨溝縣發生7.0級地震，九寨天堂洲際大飯店在地震中受損。

  • 九寨溝景區裏通往五花海景點的道路情況。 Xinhua

    九寨溝景區裏通往五花海景點的道路情況。

  • 士兵救人 Xinhua

    中國國家主席習近平要求迅速組織力量救災，全力以赴搶救傷員，疏散安置好遊客和受災群眾，最大限度減少人員傷亡。圖為地震後，當地武警官兵疏散遊客，救助群眾。

  • 遊客 Xinhua

    8月8日，甘肅定西市安定區北景苑小區的居民在室外避險。中國地震台網中心地震預報部稱，截止8日晚22時30分，震區有107次地震，其中3-3.9級地震2個，最大餘震為3.3級。

  • 地震 Xinhua

    8月8日，甘肅定西市安定區瑞麗家園小區的居民在室外避險。

  • 地震 CNS

    8月8日晚，在四川阿壩州九寨溝縣301省道關門子附近路段，地震引發的滑坡阻斷了道路。中國地震局稱，本次地震為特別重大地震災害。震中位於四川省阿壩州九寨溝縣漳扎鎮，震源深度約為20公里。

  • 九寨溝景區遊客中心附近受損的街區 Xinhua

    九寨溝景區遊客中心附近受損的街區。

  • 甘肅隴南消防集結趕赴震感明顯的文縣救援 CNS

    甘肅隴南消防集結趕赴震感明顯的文縣救援。

  • 地震 cns

    西部戰區空軍指控中心啟動救災應急預案，迅速向部隊下達救災救援指令。

  • 九寨溝景區附近受損的酒店大門 xinhua

    九寨溝景區附近受損的酒店大門

  • 目前景區道路多個海子存在不同程度受損，多處山體垮塌。這是8月9日拍攝的五花海景點。 Xinhua

    目前景區道路多個海子存在不同程度受損，多處山體垮塌。這是8月9日拍攝的五花海景點。

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