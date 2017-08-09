李文星之死：中國傳銷都有些什麼套路?

圖片版權 Reuters Image caption 李文星疑似使用「Boss直聘"平台而誤墮傳銷陷阱

中國東北大學畢業生李文星疑因通過互聯網招聘平台求職，誤墮傳銷陷阱而死，屍體在天津靜海的一個水坑中被發現。對於李文星之死，91年生的路先生（化名）感受猶深。「挺可惜的一個人。」路先生也曾在天津靜海加入傳銷公司，幾乎泥足深陷，無法自拔。

2014年，路先生畢業後，在工廠當實習生。不過，他對在工廠幹活並沒有很大興趣，反而想做一點生意。剛好那時有一位朋友告訴他，在天津開了一個皮具店，邀他聚聚。

路先生出發前，還囑咐朋友們留意他有沒有被控制。但他抵達天津之後，慢慢便放下警戒心。

他的朋友帶他到了小區的一個樓房，介紹其他朋友給他認識。房裏面有六七個人──有男有女，也是年紀相若的年輕人。

雞魚、機遇

剛來到天津靜海的幾天，這些新朋友帶著路先生去遊玩，也在房間內玩撲克等遊戲，氣氛融洽。他們給路先生的飯菜也很不錯。「我記得第一天好像是土豆雞塊，第二天好像是有魚啊。對於新人來說，一般都會給他們做雞和魚……雞魚、機遇嘛。」

這些「新朋友」讓路先生參與公司介紹會、推廣會、講課，後來路先生意識到他們乾的是直銷，賣的是化妝品、保健品之類的東西。

路先生對他們說，沒有興趣參與直銷，要買票回家了。「新朋友」沒有阻止他離開──路先生說，他當時並沒有受到人身控制，也沒有受到威脅，這大概就是與李文星遭遇不一樣的地方。不過，他自己最後改變心意，決定留下。

「我這個人也比較愛交朋友，當時說反正這兩天確實跟這些所謂朋友在一塊兒嘻嘻哈哈，玩遊戲甚麼的，就挺開心的，也無所謂啦。」

「其實在中國，只能說百分之二三十（傳銷）有強制、控制你的。剩下的大部分都是通過感情呀、靠面子這樣留你。」

「傳銷是鍛煉」

圖片版權 China News Agency Image caption 廣西北海市銀海區五月進行清查非法傳銷活動。廣西也是一個傳銷重災區

路先生認為，陷入傳銷陷阱的人並不一定貪心、求財心切。尤其是年輕人，對錢的慾望沒有很大。

「很多人說賺好幾百萬、上千萬，甚至上億。其實對錢來說，大家也知道實現的可能性不大。」

「我們裏面就講，產品只是媒介，發展人才才是硬道理……其實產品可有可無，或是說是甚麼東西都不重要，最重要是發展人，才是最關鍵的。」

「在傳銷裏面感覺到，都是積極向上的，認為能學到東西的……第一個是想到能鍛煉自己、能學到東西。」

在靜安待了一個星期後，傳銷組織要求路先生付兩三千塊的入會費。之後的半年多，路先生總共買了五套產品，約花1.5萬元。他們也一直轉換基地，從天津靜海跑到廊防三河，再搬到保定涿州。

路先生的家人越來越覺得不對勁，一直勸路先生，但不得要領。「當時我不認為自己被洗腦，而是家人被別人洗腦了啦。」

有一天，大伯、兩位表哥等數名親戚在中國反傳銷協會的人員陪同下，從山西跑到保定涿州，希望他不再參與傳銷。一開始，路先生還是不相信自己被騙。但離開傳銷集團、回老家後，他與「朋友」失去聯繫，就慢慢覺得沒有必要再與他們有任何瓜葛。

南北派傳銷

圖片版權 Li Xu Image caption 李旭解釋，中國傳銷有分南北兩派

路先生遠比李文星幸運──沒有遭受暴力對待，算是全身而退。相對來說，路先生的例子更典型。

中國反傳銷協會會長李旭說：「李文星這個案子不是個例，但也不是說所有傳銷都是這樣。傳銷有很多種，暴力傳銷所佔的比例還是不大。」

中國傳銷組織很多，數量不好估算。但李旭解釋，中國傳銷組織分兩種：南派跟北派。他估計，李文星所遇到的傳銷組織屬北派，由於李文星與組織起衝突，所以遭受到人身危險，最後送命。

李旭說，北派跟南派都是「異地傳銷」，專門把人騙到外地去。不過，兩者還是有差異。

「北派是傳銷的初級版，也就是比較低端，就是吃大鍋飯、睡地鋪、上大課……這種傳銷居住條件比較簡陋、投入的錢也不多、門檻比較低。」

「南派傳銷相對條件比較好。有一個講法是『北派打地鋪，南派住別墅』。南派主要是在一些高檔小區，參與的人群以三、四、五十歲的年齡段，有經濟能力的人為主。」

李旭說，南派傳銷打的旗號比較高檔，譬如是連鎖經營、陽光工程等等，投資金額也更高。另外，他說南派組織會印刷非法出版物或偽造公眾文件以取得民眾信任，「洗腦手段高明」。

他認為，北派傳銷有向南派傳銷學習，南派傳銷技巧未來大有機會成為主流。

「人人都有風險」

圖片版權 Li Xu Image caption 李旭進行反傳銷工作

李文星之死引起大眾對傳銷的關注。有一些人認為，大學生和入世未深的年輕人最容易受騙，但李旭指出實況並非如此。「參與傳銷的人群不分年齡，也不分學歷……只要你對現狀不滿意、想改變的人都容易陷入傳銷。」

李旭指出，傳銷流動性大，而且警力有限，難以連根拔起傳銷集團。

「法律方面，確實對傳銷量刑還是偏低。」根據中國刑法，組織、領導傳銷活動的，可處五年以下有期徒刑或拘役，並處罰金；情節嚴重的處五年以上有期徒刑，並處罰金。根據界面新聞報道，相關傳銷組織人員刑期多為5至7年不等。

天津公安機關終於在周日（8月6日）進行為期二十天的「嚴打」行動。根據《新京報》周二（8月8日）報道， 行動兩天以來，發現傳銷窩點420處，清理傳銷人員85人。

不過，這一切行動都是以李文星的死換來的──這一切一切，能否阻止下一個李文星出現？