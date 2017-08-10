內蒙古自治70年：民族團結 恩威並重

Image caption 後來擔任過中國國家副主席的烏蘭夫（中）在文革前一直是內蒙古自治區的領導人，他同中國最高領導人習近平的父親，中共元老習仲勳（左）淵源很深。右為烏蘭夫的長子，原國家副主席布赫。布赫的女兒布小林現在是內蒙古自治區政府主席。

中國內蒙古正在進行慶祝自治區成立70週年，民族團結成為宣傳的主旋律。但批評人士指出內蒙古並沒有實現民族自治。

比中共建國早兩年成立的內蒙古自治區是中國第一個省級少數民族自治區。

當地開展的慶祝活動包括文藝晚會，展覽和蒙古族傳統的那達慕等活動。中央代表團團長，中共中央政治局常委，全國政協主席俞正聲周一（7日）向內蒙古贈送了自治區成立70週年的禮物。

俞正聲發表講話指出，內蒙古70年來取得的巨大成就，這些成就離不開從毛澤東、到習近平歷代最高領人的關心。他還讚揚了內蒙古自治區早期領導人烏蘭夫。

官方數字顯示，內蒙古成立70來，地區經濟規模從5.37億元擴大到了1.86萬億元人民幣。內蒙古面積佔中國領土的12%，約118萬平方公里。自治區登記的蒙古族人口為460萬，佔全區2500萬人口的五分之一。

圖片版權 xinhua Image caption 為慶祝內蒙古自治區成立70週年，官方舉辦了許多文藝晚會，展覽和蒙古族傳統的那達慕等

「草原所有權」

不過對於官方的慶祝活動以及中國媒體報道的內蒙古取得的巨大經濟發展成就，許多蒙古族異議人士並不以為然。他們認為，內蒙古的經濟發展成就不完全等於蒙古民族受益。其中主要的抱怨是民族自治區有名無實，蒙古族並沒有自治權利，而且由於長期以來外來人口遷入，蒙古族在內蒙古成了少數民族。

代表海外內蒙古流亡人士的南蒙古呼拉爾台的主席特木其勒圖（席海明）對BBC記者說，官方宣傳的內蒙古跨越式發展，工業，旅遊業的迅猛發展，都是一種"殖民地"宣傳模式，看不到對蒙古族的好處。

他特別提到內蒙古草原所有權存在的問題，說草原集體所有權沒有內地農民土地集體所有權明晰，所以導致內蒙古出現草原被工礦企業佔有，以及草原所有權糾紛和牧民權利被侵犯的事情愈演愈烈，激化了民族矛盾。

例如最近在內蒙東部翁牛特旗中糧肉食投資公司不顧當地人反對，在草原上建成產量數十萬頭豬的大型養豬場，破壞污染了草原環境。在內蒙古錫林郭勒，巴彥淖爾和鄂爾多斯地區近年來破壞草原事件和草原所有權糾紛層出不窮，甚至還出現過人員死傷，引起蒙古牧民抗議。

圖片版權 xinhua Image caption 習近平似乎也是第一個在內蒙古用蒙古語和按照蒙古民族禮儀祝福的最高領導人。

「恩威並重」

內蒙古自治區每十年一次大慶，照例都有中央代表團前往祝賀。從2007年的60週年慶祝時，當時的中央代表團團長是中央書記處書記、國家副主席曾慶紅。因此有評論說，自2007年後，近兩次的慶祝中央代表的級別上升到了政治局常委，顯示對內蒙古的重視。

內蒙古在上世紀50年代就被當時的中國總理周恩來譽為"模範自治區"。習近平擔任中國最高領導人以來表達了對內蒙古的高度重視。他在視察內蒙古時強調要把內蒙古建成中國"北方重要的生態安全屏障"。習近平似乎也是第一個在內蒙古用蒙古語和按照蒙古民族禮儀祝福的最高領導人。

不久前（7月30日）習近平還在內蒙古草原深處的朱日和訓練基地檢閲了陸海空三軍，作了重要講話。

南蒙古呼拉爾台的主席特木其勒圖提到朱日和軍事基地是說，這個被譽為亞洲最大的大型陸空聯合訓練基地的朱日和位於內蒙古錫林郭勒盟蘇尼特右旗朱日和鎮，佔地1000多平方公里。

Image caption 南蒙古呼拉爾台的主席席海明（中）認為，官方宣傳的內蒙古跨越式發展，工業，旅遊業的迅猛發展，都是一種"殖民地"宣傳模式，看不到對蒙古族的好處。（左為人權組織"公民力量"創辦人楊建利博士，右為世維會秘書長的多裏坤·艾沙）

他說在上世紀60年代的時候，朱日和是解放軍的坦克訓練場。當地牧民當時試圖通過當地政府同軍方交涉，希望允許他們在那裏繼續放牧。在交涉後，軍方不僅沒有讓步，反而在70年代讓更多牧民遷移，擴大了朱日和基地。

特木其勒圖認為，中國當局有時候利用朱日和的閲兵和演習對北方的蒙古國以及內蒙古的分離主義作威懾姿態。

"模範自治區"

特木其勒圖是上世紀80年初內蒙古發生大規模學生抗議的主要組織者。當時內蒙古多所大學學生走上街頭抗議中共中央的"28號文件"。文件指示內蒙古要吸收安置外省進入內蒙古的流民，同時否定了烏蘭夫主政內蒙時期關於使用民族幹部體現自治權的方針。

據特木其勒圖講，隨著外來移民進入和其他原因，內蒙古的蒙古族人口比例由自治區創立之初的50%已經下降到了現在的20%，因此當初設想的民族自治已經失去了重要的基礎。

圖片版權 xinhua Image caption 特木其勒圖認為，中國當局有時候利用朱日和的閲兵和演習對北方的蒙古國以及內蒙古的分離主義作威懾姿態。

內蒙古自治區自創立到文革前的領導人一直是後來擔任過中國國家副主席的烏蘭夫。烏蘭夫早年在延安負責民族工作，和中共西北地區領導人習仲勳淵源頗深。據說烏蘭夫和習仲勳兩家仍然保持世代相傳的友誼。

早年在日本投降後，進入東北（包括內蒙古東部地區）的中共軍隊開始轉入戰略反攻的時候，烏蘭夫在內蒙古整合了不同的民族主義和自治力量，在1947年5月1日建立了內蒙古自治區。上世紀50年代內蒙古曾被當時的周恩來總理譽為「模範自治區」。

在文革開始前，烏蘭夫及其追隨者受到整肅。隨後開始的整肅擴大化導致大批蒙古族人士被迫害致死致殘。旅日蒙古族學者楊海英在《沒有墓碑的草原——內蒙古文化大革命大屠殺實錄》一書中詳盡地敘述了這段歷史。

在內蒙古成立70年紀念講話中，自治區政府主席，烏蘭夫的孫女布小林說，民族區域自治鑄就輝煌，民族團結已經深深融入各族人民的血液。