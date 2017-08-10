錯綜複雜的國民黨黨產問題燒向馬英九

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 國民黨處理黨產的過程被形容是"匪夷所思"、"不合常理"。

國民黨的黨產問題不是新鮮事，但是最新的發展卻讓人擔心前總統、國民黨前黨主席馬英九是否難逃官司纏身之劫？

除了之前的前高層蔡正元被收押之外，現在馬英九任內兩名黨產事務的高級主管也被檢察官下令禁止出境，似乎黨產問題正一步一步地向馬英九逼近。

連環爆料

有關黨產出售的問題被爆出種種細節，裏面甚至出現黑道開槍警告、教唆殺人、上百億資產價值低估之後被低價賤賣給特定的對象等等被媒體形容為"匪夷所思"的說法，雖然這些說法還有待檢察單位調查，但是看起來這把火正燒往馬英九。

相對於對手的磨刀霍霍，國民黨自然也不會閒著、等著被送上砧板挨砍。馬英九方面回應說，這在幾年前就已經經過如今已成為歷史名詞的特偵組調查"無不法"結案，國民黨也向主管機關申報財產稱資產是四億多元新台幣（約1500萬美元）、但是債務將近80億元（2.7億美元）。

國民黨還表示，遺留在中國境內的黨產還包括青島啤酒以及齊魯實業，希望民進黨政府向中國方面"追討"；至於國民黨申報資產的內容還有回應是否可信？自然也是引發了正反兩種極端不同的看法。

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 國民黨被指將沒收的日本在台灣資產轉為黨產，如今應該還給人民

壟斷事業

在威權時代，國民黨黨產可謂包山包海，這次被調查的例如拍電影的中央電影事業、播電視的中國電視、還有中國廣播公司這家當年台灣規模最大的廣播電台。其實除了這個所謂的"三中"之外，在當年國民黨旗下還包括了空運承攬、銀行、食品、百貨等等。

其他還有電機、電訊設備等等當年幾近壟斷的企業，甚至國民黨申報資產提到的齊魯實業其實也有一段時間在台灣經營軍火、火藥之類的特許行業。而"三中"之所以特別引人注目，就是這三家公司在台灣各大城市的精華區都有大筆價值不菲的土地。

國民黨旗下事業之多，令國民黨擔心會落入個別黨員的手中，所以在1971年成立了中央投資公司。但是從結果來看，國民黨黨產還是經由黨的"總管"主管經營，而資金流向就算到了民主化之後依然"不透明"。

在李登輝擔任黨主席期間，由於推行"南向政策"，中央投資公司成了前往越南等東南亞國家投資的領頭羊，也曾傳出到南太平洋投資漁業等等，國民黨黨產到底有有多少？至今沒人能夠說出確切的數字。

民進黨常年指責，因為背後有龐大的黨產，國民黨在選舉時能夠投入的資源就很驚人，對相對家門寒酸的其他政黨而言就"不公平"。國民黨常年也被其他政黨批評是因為選舉要"買票"、所以"抱住黨產不放"。

國民黨的黨產最輝煌的時候應該是在李登輝擔任主席的時候，一方面是因為黨營事業一家一家地曝光，另一方面是因為支持李登輝執政時期的拓展外交，許多黨營事業就成了經手投資的重要工具。

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 民進黨政府追打國民黨黨產，是否會揭開國民黨黨產錯綜複雜的資金流向？

黨產歸零

公元2000年總統大選，國民黨敗北，李登輝在黨員的抗議之下辭去黨主席，後來接任主席的連戰也曾經表態要終結國民黨黨產，但是後來不了了之。再來的馬英九也是就任黨主席的時候信誓旦旦要"黨產歸零"，雖然出售了部分黨產，不過距離"歸零"還有相當的距離。

有一說是黨產利益牽涉甚廣，尤其常年因黨產挹注而得利的一批政治人物絶對不願以前垂手可得的好處就此一去不復返，所以黨內反對的壓力非常大，大到連戰還是馬英九都無法抵擋。

另外一種說法是國民黨的堅定支持者認為這是民進黨的政治追殺和打壓，國民黨絶對不能示弱低頭，這也讓黨產"歸零"派投鼠忌器，施展不開。

2008年就任總統時意氣風發的馬英九後來之所以支持率大跌，未能將黨產歸零而令人失望也是原因之一。如今黨產問題這把火在民進黨政府的導引之下似乎又要燒向馬英九，後續的發展令人關注。