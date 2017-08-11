香港民主黨成員稱被中國執法人員擄走及「打釘」

Image caption 林子健在記者會期間向記者展示傷勢。

香港民主黨成員林子健周五（8月11日）在該黨成員陪同下召開記者會，指日前被數名操普通話的男子擄走，並質問他關於中國已故諾貝爾和平獎得主劉曉波遺孀劉霞的事情。

林子健在記者會期間指，周二（8月8日）曾收到電話，對方要求他不要將阿根廷球星利昂內爾·梅西（Lionel Messi）寄給他的簽名轉交劉霞，否則「後果自負」。他曾將事情轉告民主黨主席李柱銘和支聯會主席何俊仁。

民主黨其後發出聲明指，該名男子自稱為中國國家安全局的人員，該通電話透過手機即時通訊程式WhatsApp撥出。

林子健透露，周四（8月10日）當地時間約下午四時，在九龍油尖旺區購物期間被兩名身份未名男子拉上車，手機被關，有人讓他嗅一點東西令他失去知覺。

他續指，他醒來的時候，雙手被縛，眼睛也被蒙上。擄走他的人問他認不認識劉霞，同時批評他身為基督徒為甚麼不懂「愛國愛教」，期間用硬物打他的肚子，也用釘書機在他的大腿上打釘，成十字架型。他也指被警告他不要報案，指這是「國家的事情」，報警也沒有用。

圖片版權 Democratic Party Hong Kong Image caption 記者會結束後，林子健到醫院治療傷勢，需用拐杖輔助走路。

最後，擄走他的人再把他弄暈，棄在一個海灘上。他醒來的後找到了一條公路，攔下一輛計程車返家。在車上，他看見一些寫著「西貢」的路牌，認為自己被擄後被帶到該區。他說他當時太累，故沒有即時報警。

他透露擄走他的男子操普通話，說話時夾雜著一些他聽不懂的北方髒話。他認為事情不是一般劫案，因他沒有任何財物損失。

他也說，他本打算托支聯會，將梅西的簽名轉交劉霞。他不知道劉霞在哪裏。

香港警務處處長盧偉聰表示，香港警方高度關注林子健的案件。

對於有指控指案件涉及中國執法部門，他強調警方不容許香港以外的任何執法部門在香港執法，否則屬於違法，會全力調查並作出追究。

盧偉聰稱，事主未有即時報案，警方是在林子健招開記者會時才得悉事件，或會影響案件之後的調查，涉案人可能已經逃跑和毀滅證據。

香港電台引述消息指，由於林子健指控嚴重，香港警方已決定由西九龍警區重案組調查事件，探員將約見他，以進一步了解事發經過。

Image caption 林子健展示梅西寄給他，讓他轉交劉霞的簽名。

「強力部門」

民主黨立法會議員林卓廷形容，事件是銅鑼灣書店店長林榮基懷疑被擄的個案一樣。他也指，事情違反一國兩制和基本法，要求警方徹查。

何俊仁認為擄走林子健的人是中國「強力部門人員」，批評中國政府混亂，鬥爭「延伸到香港，以香港作磨心」。

公民黨黨魁楊岳橋也讉責事件，指如果事件屬實，是踐踏香港的底線。

銅鑼灣事件其中一名主角林榮基在林子健的記者會後發出聲明，指事件令人不禁懷疑香港警方「有沒有能力執行職務及維持治案」。

中國官方《環球時報》2016年評論林榮被擄的事情時，曾指「全世界的強力部門通常都有規避法律讓一個被調查者進行配合的辦法」。