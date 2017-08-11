社交媒體被整頓？微信、微博、百度貼吧涉違《網絡安全法》被查

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中國國家互聯網信息辦公室周五（8月11日）公布，騰訊微信、新浪微博、百度貼吧涉嫌違反《網絡安全法》而被立案調查。

公布指，三家平台有用戶傳播暴力恐怖、虛假謠言、淫穢色情等危害國家安全、公共安全、社會秩序的信息，平台未有盡到管理義務。

網信辦發言人表示：「網信部門將認真貫徹落實《網絡安全法》等法律法規，進一步加大互聯網信息內容監管執法力度，依法查處網上各類違法違規行為。」

不過，這並不是執法機關首次引用《網絡安全法》處理的案件。

汕頭市公安局網絡警察支隊7月25日於官方微博公佈，辦理首宗適用《網絡安全法》的行政案件。

汕頭市公安局網絡警察支隊說：「2017年7月20日，檢查中發現，汕頭市某信息科技有限公司於2015年11月向公安機關報備的信息系統安全等級為第三級,經測評合格後投入使用，但2016年至今未按規定定期開展等級測評。」

另外，8月1日，重慶一家網絡公司違反《網絡安全法》被查處。根據中國傳媒報道，重慶市首頁科技發展有限公司在提供互聯網數據中心服務時，未留存用戶登錄相關網絡日誌，該公司被警告及處罰。

保障安全還是審查網絡？

《網絡安全法》去年11月7 日經人大常委會表決通過後，於今年6月1日正式實行，不過一直以來引向不少爭議。

新華社報道指，《網絡安全法》從法律上保障了廣大人民群眾在網絡空間的利益，有效維護了國家網絡空間主權和安全，還有利於信息技術的應用，有利於發揮互聯網的巨大潛力。

《網絡安全法》最具爭議性的部分與儲存個人信息相關。根據第三十七條，關鍵信息基礎設施的運營者在中華人民共和國境內運營中收集和產生的個人信息和重要數據應當在境內存儲。

也有意見認為，《網絡安全法》是加強網絡審查的法案。

國際特赦組織研究員潘嘉偉對BBC中文說，這次針對社交媒體平台的調查有「殺雞儆猴」之效。

「執法機關要顯示決心，消除一切它視為威脅的內容。」

「『傳播暴力』、『散播謠言』等字眼含糊不清，容易造成任意打壓言論自由。我們促請中國政府必須要清楚說明這些用詞的定義，以免任意打壓言論自由。」