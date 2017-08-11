中國《網絡安全法》保護的是誰的安全？

圖片版權 Reuters Image caption 中國官方說，《網絡安全法》維護國家網絡空間主權和安全，也保障"廣大人民群眾在網絡空間的利益"。

中國《網絡安全法》初露鋒芒，網絡巨頭紛紛因禁言不力受查。但政府會對盜竊濫用個人信息的罪行同樣重拳出擊嗎？

中國國家互聯網信息辦公室周五（8月11日）公布，騰訊微信、新浪微博、百度貼吧涉嫌違反《網絡安全法》而被立案調查。

網信辦說，三家平台有用戶傳播暴力恐怖、虛假謠言、淫穢色情等危害國家安全、公共安全、社會秩序的信息，平台未盡到管理義務。

香港大學中國傳媒研究計劃研究員班志遠（David Bandurski）在接受BBC中文網採訪時說："可以說，這是第一個引用《網絡安全法》對互聯網平台進行調查行動的重大案例。"

但是，限制網上言論只是《網絡安全法》強調的內容之一。

據官方新華社的說法，《網絡安全法》從法律上保障了廣大人民群眾在網絡空間的利益，有效維護了國家網絡空間主權和安全。

也就是說，除了"國家安全"，該法著重保護的還有"網絡空間主權"和"廣大人民群眾"的利益。

圖片版權 REUTERS AND HANDOUT Image caption 中國網信辦說，騰訊微信、新浪微博、百度貼吧涉嫌違反《網絡安全法》而被立案調查。

國家安全

從目前來看，《網絡安全法》的最初實施，最突出的方面是打擊網上言論以保護"國家安全"。

香港大學的班志遠說："我認為，在今年秋天舉行十九大前夕，當局很可能將繼續使用《網絡安全法》作為懲治社交媒體平台的理由。

"這向中國所有互聯網公司發出了一個強大的信號：當局在信息控制方面是認真的，尤其是在這個敏感時刻。

"互聯網公司必須超時工作，按中國領導人的意志來管好自己掌握的網絡空間。"

"網絡空間主權"

圖片版權 AFP/GETTY IMAGES Image caption 蘋果公司宣佈，將在中國境內建設iCloud數據中心，存儲中國用戶的數據。

另外，中國政府一直強調所謂"網絡空間主權"。《網絡安全法》第37條規定，關鍵信息基礎設施的運營者在中國境內運營中收集和產生的個人信息和重要數據應當在境內存儲。

該法實施後，這方面已經出現成果。

中國媒體報道，蘋果公司7月12日宣佈，將在貴州省貴安新區建設iCloud數據中心，投資將達到10億美元。

這是蘋果公司在中國建立的第一個數據中心。蘋果iCloud中國用戶的照片、視頻、文檔和應用程序等數據將逐步存儲在中國境內。

個人信息安全

新華社所謂"廣大人民群眾在網絡空間的利益"，很重要的一點就是保護個人信息安全。

但據中國媒體報道，儘管《網絡安全法》顯著降低了侵犯個人信息的入罪門檻，但目前許多可能涉嫌濫用數據的部門和公司仍未收手。

圖片版權 Reuters Image caption 中國的三大移動通信運營商掌握著大量用戶的個人信息。

8月7日出版的《財新周刊》報道，由於90%的個人信息都在國家部門，個人身份信息對外輸出的源頭可追溯至三個不同部門：公安部下屬的全國公民身份證號碼查詢中心、三大移動通信運營商和各大銀行。

財新報道稱，這三大個人信息輸出源頭，各自都有授權或未授權的合作伙伴或代理商，通過API接口模式對外輸出數據。

財新記者調查發現，儘管《網絡安全法》已經實施，但大量消費金融公司、互金平台等數據需求方並未做出反應，很多大數據公司仍然在積極拓展業務。

據報道，目前業內還在觀望，政府會怎樣執行《網絡安全法》，是強制執行還是彈性處理？

當然，《網絡安全法》如何執行，關注的不止是大數據行業，中國的眾多網民都是利益相關方。

如果政府對壓制網上言論"強制執行"，而對保護公民個人信息"彈性處理"，那當局將會面臨這樣一個問題：《網絡安全法》保護的到底是誰的安全呢？