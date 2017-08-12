圖輯：台灣空軍紀念日
台灣空軍：從杭州筧橋「篳路藍縷」到高雄岡山
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台灣空軍軍官學校舉行盛大活動紀念八十年前的「八一四空戰大捷」
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李顯斌將這架伊爾28型轟炸機從浙江杭州筧橋基地飛到台灣的桃園「起義來歸」
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負責機上人員思想工作的廉保生就是在這個機尾炮塔中舉槍自盡
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當年「反共義士」駕駛「投奔自由」的飛機，如今遷移到室內，敘述著那個年代不會告訴你的故事真相。
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毛澤東宣佈「新中國」成立的時候，三架投共的野馬式戰鬥機（如圖）代表解放軍空軍飛過天安門廣場上空。
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陳納德將軍以美造P40小鷹式戰鬥機（如圖）成立了飛虎隊，為保障二戰時期中國大後方的防空安全做出了極大的貢獻。
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台灣的空軍軍官學校一直視自己為筧橋的正統傳承，但是培育出來的空軍卻也得經常面對裝備年紀比自己還大的窘況。
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