俄軍要招女飛行員：從"黑夜女巫"到"普京之鷹"

圖片版權 AFP Image caption 7月18日在莫斯科附近的航空展上的俄羅斯新型噴氣戰績米格-35

俄羅斯將首次開始培訓女戰鬥機飛行員，俄羅斯在克拉斯諾達爾航校也第一次開始招收女飛行學員。

周六俄羅斯國防部長紹伊古對記者說，第一批的15名女飛行員今年將在一個軍事飛行學院接受培訓。

紹伊古說，來自女性的申請很多，所以"不能忽視她們"，"許多年輕女性希望參加俄羅斯空軍做飛行員。我們收到了成百上千的申請信。"

俄羅斯國家通訊社塔斯社說，克拉斯諾達爾學院在2009年開始招收女學員，但是她們不是接受飛行員培訓。紹伊古說，第一批女飛行員從10月1日開始接受飛行員訓練，她們會在5年以後成為合格的飛行員。

2014年，國防部高級官員魯斯蘭·哈斯布拉托夫對記者說，有俄羅斯軍中有45,000名女性服役，不過她們不會發揮諸如作戰等職能。

俄羅斯軍隊今年的官兵總數為200萬，其中現役軍人有100萬。

"黑夜女巫"

Image caption 戰爭期間，蘇軍女飛行中隊共損失了30名飛行員，23名女飛行員獲得了蘇聯英雄的稱號。

在第二次世界大戰中，蘇聯空軍曾有過女飛行員服役，這些女飛行員當時被稱為"斯大林的鷹"。在1941年以後佔領蘇聯德軍官兵非常害怕這些蘇軍女飛行員，稱呼她們"黑夜女巫"。

戰爭初期，蘇聯空軍女領航員拉斯科娃上校收到全國各地要求參戰的女性的信件。在她努力游說下，1941年10月斯大林下令組建了三支由女性組成飛行中隊：一個雅克-1戰鬥機中隊，一個雙發俯衝轟炸機中隊，一個夜間轟炸機中隊。

這個夜間轟炸機中隊從地勤到飛行員完全由女性組成，她們駕駛的波-2（波利卡波夫）雙座雙翼飛機在當時都是過時的飛機，這種當初設計用作噴農藥的飛機的機身材料主要是膠合板。

但是航速極慢的飛機對起飛降落場地要求極低，而且慢速飛行發動機不會停車。而快速的德國戰鬥機要放慢速度瞄凖時又容易造成發動機停車。

這批女飛行員中有執行飛行任務多達852次的著名飛行員。整個戰爭期間"黑夜女巫"轟炸飛行超過3萬次，投擲炸彈23,000噸。戰爭期間，女飛行中隊共損失了30名飛行員，23名女飛行員獲得了蘇聯英雄的稱號。

圖片版權 xinhua Image caption 駕駛殲-10的中國首批殲擊機女飛行員

"飛行女巫"的夜間轟炸和騷擾令德軍官兵膽戰心驚，讓他們夜間不能入睡。多年後許多在東線戰鬥過的德軍老兵在回憶中都提到不堪"飛行女巫"夜間騷擾的經歷。

中國女飛行員

報道說，上世紀70年代女性開始進入俄羅斯飛行員培訓項目。目前在俄羅斯民用航空領域的女飛行員數量也不多。

在美國，英國等一些國家，雖然在過去幾十年也有女性參加民航培訓，但女飛行員數量比例很低。據中國方面的統計，中國、美國、英國等16個國家軍隊有女飛行員。

中國是有女飛行員數量最多的國家之一。中國軍方自1951年就開始培訓女飛行員。中國空軍累計招收過545名女飛行學員。現役有52名女性作運輸機，戰鬥機的飛行員和領航員。

中國報道說，在1964年中國首次原子彈試爆時，駕機穿過蘑菇雲進行空中取樣的就有女飛行員。中國還有被授予"功勳飛行員"的女飛行員。

去年首位駕駛中國新一代殲-10戰鬥機的女飛行員余旭在飛行訓練中墜機身亡。報道說，中國空軍八一飛行表演隊的這位女飛行員在飛行訓練中離機跳傘後在空中撞到另一架飛機的機翼身亡。