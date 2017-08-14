台灣空軍："反共義士"年代的荒謬悲劇

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 李顯斌將這架伊爾28型轟炸機從浙江杭州筧橋基地飛到台灣的桃園"起義來歸"。

在兩岸對峙的年代，只有飛機能夠快速地抵達對岸，而兩岸分離之後，第一架從筧橋飛到台灣的飛機卻是一場荒謬的悲劇。

筧橋是國民政府時期航空學校的所在地，也被稱為空軍的搖籃，至今台灣的空軍官校依舊以傳承筧橋傳統自居，從筧橋基地"投奔自由"、"起義來歸"一架當時算是相當先進的轟炸機，自然意義重大，但是其中的荒謬與無奈卻也要等到多年以後才真相大白。

筧橋到桃園

1965年的11月11日，一架3人操作的伊爾（台灣稱為伊留申）28型、也就是中國的轟5型飛機，在台灣軍機護航和導引之下，降落在桃園基地，降落時鼻輪折斷衝出跑道造成飛機毀損，導航員李才旺雙腿骨折、後艙射手廉保生身亡，飛行員李顯斌則安全無恙。

隨後3人被蔣介石政府譽為"反共義士"，並且頒發4000兩黃金、並且頒發高一階的空軍官階，當年被政府掌控的報紙、電視、電台莫不大肆報道，當局形容"起義來歸"證明了中共政權"不得人心"、"倒行逆施"，也為當時已經喊了16年的"反共復國"口號注入新的動力。

當然已經身亡的廉保生是無福消受這筆3人均分的重賞，廉保生隨後被葬在桃園基地外的一處公墓，而沒有安葬在位於台北市郊的空軍公墓、也沒有入祀軍方烈士的忠烈祠，這兩個問題也是到後來才因為後面的秘辛被解開、真相才得以為外界所知。

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 負責機上人員思想工作的廉保生就是在這個機尾炮塔中舉槍自盡

兩岸的"烈士"

李顯斌和李才旺在80年代先後從台灣的空軍退伍並且分別移民加拿大和美國，而李才旺在移民數年之後返回中國向當局報稱當時實際上是李顯斌挾持飛機、強行飛往台灣，而廉保生則是確知飛往台灣之後，在後艙炮塔內舉槍自盡。

據稱廉保生是"忠貞的共產黨黨員"，並且是負責機上人員的思想工作，而他身後留在中國的家人則是被戴上了帽子、在後來歷次的政治運動當中受到迫害，直到李才旺向中國當局舉報之後才還了廉保生"清白"，人民解放軍也頒發廉保生"烈士"頭銜，讓他成為被兩岸都視為"烈士"的唯一一人。

這也解釋了廉保生為何沒有入祀忠烈祠、也沒有下葬空軍公墓，反而是葬在基地外的公墓，而且多年來乏人照顧、雜草叢生、墳墓破損、沒有注記墓址，家人還要等到2016年才得以將其遺骨遷葬家鄉，可見台灣軍方並沒有把他真正視為"烈士"。

李顯斌則是在90年代返鄉探親被中共當局逮捕判刑、服刑11年之後因病假釋、後來病逝上海，這個在威權時代發生的荒謬鬧劇至此算是畫下據點、落下帷幕。

圖片版權 BBC chinese Image caption 當年"反共義士"駕駛"投奔自由"的飛機，如今遷移到室內，敘述著那個年代不會告訴你的故事真相。

英國淵源

這個故事還有另外的支線發展，原來當年這架飛機是共產世界之外所獲得的第一架完整的伊爾28型轟炸機，而且據稱這架飛機是蘇聯原廠生產的進口機、不是授權仿造的轟5，因為當年的華沙公約組織下屬各國空軍共有上千架這型飛機，所以美國對這架飛機非常有興趣。

根據一些空軍老兵的回憶，這架飛機後來被拖到桃園基地的機棚內凖備修複，當時駐台的美軍顧問團得知消息就趕到基地，要求加入檢查和修複的工作，基地一路上報，最後由蔣介石親自拍板同意。

美國方面赫然發現，伊爾28型轟炸機使用的引擎是米格15戰鬥機的改良版，而原始的設計是來自英國在二戰後、冷戰爆發前出售給蘇聯的勞斯萊斯（羅爾斯羅伊斯）引擎，證明英國將引擎技術轉移給蘇聯，大幅度加快了蘇聯研發噴射（噴氣）引擎的速度。

如今那一架伊爾28飛機停放在台灣南部高雄岡山空軍官校附近、新近落成的展覽館，讓導覽人員向參觀的遊客解說當年的那段故事。