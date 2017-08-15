台灣將撤蒙藏委員會：撤並潮起？去中國化？

圖片版權 MTAC, TAIWAN Image caption 1955年成吉思汗的祭典活動在台同胞合影（資料照片）。

歷史近90年的中華民國"蒙藏委員會"，預計年底前關閉。許多"民國特色"組織單位，也被討論是否會成下一波裁撤對象。

台灣行政院於近日審核有關2018年的年度預算，其中有關"蒙藏委員會"的預算已經不再編列。行政院發言人徐國勇也證實，蒙藏委員會將於2017年底前裁撤，如果程序順利，時程有可能提前。

蒙藏會"整並"

官方預估，未來在裁撤後，目前約50位的行政人員將移撥到台灣文化部與陸委會。也就是說，蒙藏事務雖然沒有消失，但會歸於其他部門管理，政治事務也由台灣專責大陸事務的陸委會統籌。

裁撤蒙藏委員會在台灣已經不是第一次被提起，自從2000年代後陸陸續續有呼聲希望能整並。一年約7000多萬台幣（約230萬美金）預算與700萬台幣（約23萬美金）的業務費，也被指費用過高，被部分政治人物批評"養肥貓"。

然而，也有政治人物認為裁撤不妥，根據中央社報導，國民黨團總召林德福就認為，蔡英文政府既然要"維持現狀"，就先不要搞這些小動作，讓人有去中國化的疑慮，這樣只會讓中方認為有"法理台獨"空間。

在台灣人心目中，蒙藏委員會一直是較陌生的機關。多年來也有人建議，比如蒙古獨立已久，西藏地位不明，兩地也相差甚遠，就應該拆開來作業，但都未能成事。

圖片版權 MTAC, TAIWAN Image caption 台灣與蒙古至今以用正式外交管道交流，但蒙藏會仍會編列預算捐贈物資（資料照片）。

圖片版權 MTAC, TAIWAN Image caption 台灣的蒙藏會目前主要業務是推廣蒙藏文化，常常在各地舉辦蒙藏文藝活動（圖為瓊英卓瑪梵音詠唱音樂會，資料照片）。

歷史近90年

蒙藏委員會正式成立於1928年，屬於中華民國在大陸時期，專責"蒙藏同胞"的部門，最早可以推到1636年清朝第二任皇帝皇太極的"蒙古衙門"。1936年中華民國在大陸時，甚至制定了《喇嘛轉世辦法》，將西藏活佛轉世業務給條例化。

然而，隨著1949年國民政府撤退來台後，蒙藏委員會就實際面上來說，已經無法照顧到中國大陸的蒙藏同胞，雖然也有蒙藏人士隨國民政府來台，但人數相當少，該委員會的業務也被大幅調整。

比較有趣地是，由於當初隨國民政府撤來的蒙古與西藏族群稀少，讓後來擔任"蒙藏委員會"的20多任委員長中，只有三任有蒙古族血統，傳統藏族的更是沒有。

至今，台灣的蒙藏委員會多半以介紹中華"蒙藏文化"為主，舉凡西藏藝術展覽或是音樂會、還有蒙古語或是西藏語教學等，也提供台灣民眾如果去蒙古國或是西藏旅遊時的資訊，跟過往的政治味已截然不同。

圖片版權 MTAC, TAIWAN Image caption 在台藏族藏歷火雞年新春聯歡活動（資料照片）。

機關撤並潮？

蒙藏委員會的裁撤，也讓台灣內部開始討論，有關"民國風"的部屬機關是否也該列入下一波的裁撤名單，其中最被廣泛討論的，就是"台灣省政府"、"台灣省諮議會"與"福建省政府"。

台灣於1990年代起，在李登輝總統的方針下，開始實施"凍省"，將台灣省的單位虛級化，並實施首次民主普選。這些在中國眼中"極度挑釁"的動作，後來也間接造成台灣的主權意識更被凸顯。

圖片版權 MTAC, TAIWAN Image caption 台灣蒙藏會網站，已經多是文化宣傳的資訊（圖為台灣"蒙藏委員會"官方網站截圖）。

然而，台灣省機關雖然被凍結，但是名義上沒有真正廢除，這三所虛集化機關，至今仍須編列3億台幣預算（約近1000萬美金）來照顧。尤其台灣人民也幾乎不知道，位於金門島的"福建省政府"，僅剩2位員工編製，被高度預測是下階段淘汰的機關。

其中，包括如服務廣大華人僑胞的"僑委會"、與管理軍人退休後職涯規劃的"退輔會"等，都是過去一而再再而三被提及希望可以被裁撤的單位。但因為各國華人僑胞與退休軍人"榮民"的反對，讓這些單位留與否至今仍懸掛。

甚至於1990年成立的"國家統一委員會"（國統會），也在2006年時被時任總統陳水扁砍到預算僅僅1000元台幣。而隨著蒙藏委員會的裁撤號角響起，其他被批為"盲腸部門"的整並潮，或許也將慢慢進行。