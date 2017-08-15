港民主黨成員稱曾被擄 警方以「誤導警務人員」罪逮捕

圖片版權 AFP Image caption 林子健在記者會上展示傷勢

香港民主黨成員林子健上周在記者會上稱於旺角被兩名操普通話男子擄走，其後被禁錮及毆打，但警方周二（8月15日）凌晨指林子健涉嫌提供虛假資料、誤導警務人員，將其拘捕。

西九龍總區刑事總部警司鄭麗琪接受傳媒訪問時說：「我們經過調查後，翻開了很多閉路電視（的片段）。正如這位事主所言，很多的案發地址、他走過的地方，暫時我們的資料顯示，都沒有他所說的被人推上車的案件發生。」

「至少現時為止，並沒有他所說的事件。他的行蹤亦並不是如他向我們所說的行蹤，所以我們相信他給我們的資料是虛假的。」

警方指，現時無證據顯示有人於本港鬧市進行事主所指控的非法禁錮罪行。根據《警隊條例》，任何人向警務人員提供虛假資料或作出虛假的陳述，以誤導警務人員，即屬犯罪，可處罰款$1,000及監禁六個月。

傳真社獲閉路電視片段

傳真社搜集到事發地點的閉路電視片段，片中一名與林子健相似的男子於上周四（8月10日）下午５時多走過砵蘭街，並安全離開，未有被擄走。

現時發佈的片段中看到，該名男子曾戴上鴨舌帽、口罩及太陽眼鏡。

傳真社指，記者搜集到近30小時的原始材料，並仔細核對細節。

林子健在被捕前接受傳真社訪問時說，質疑相關片段曾否被做手腳。「我會告訴你，這個人應該、相信不是我。我亦可對著鏡頭說，我沒有戴帽和你所說的口罩。」

林子健早前於記者會時說，估計在四時許走過街口，有兩名說普通話的人帶走他上車。

「事發經過時間有差異，我覺得不出奇，因為我沒有看手表。」

「有這樣的片段，我覺得匪夷所思。」

林子健說法疑點

林子健稱，上周四在油麻地被帶走後，被數名操普通話的男子禁錮及毆打，他的大腿更被釘書機釘上多個十字架。

翌日凌晨１時多，林子健發現被棄於一處石灘上，但當時自己不清楚身在何方，後來估計自己在西貢。他接著坐計程車回到馬鞍山的寓所。

他說，回到馬鞍山後十分饑餓，所以去麥當勞吃兩個魚柳包。

林子健返家後，太太讓他洗澡及更換衣服。之後，他便聯絡李柱銘及何俊仁。

周五早上，民主黨召開記者會，交代林子健疑似被虐打事件。林子健在記者會上指，涉案人士指不滿林子健將巴塞羅那球星美斯的簽名照轉贈給劉曉波遺孀劉霞，指他不懂「愛國愛教」（基督教，林子健為基督徒）。他指，懷疑毆打他的人是大陸的「強力部門」。

林子健說法引起不少猜疑。有人質疑，為何林子健未有即時報警及到醫院驗傷，並要預先召開記者會。

民主黨最新回應

圖片版權 BBC Chinese Image caption 民主黨主席胡志偉就林子健事件回應傳媒

民主黨主席胡志偉周二（8月15日）回應事件指，不便作出評論。「有關事件，我們只能夠待相關調查完整地完成、整個司法程序完成後，我們才向市民及公眾作出認真的交代。」

胡志偉亦指，民主黨沒有掌握更新的資料。

至於被問到民主黨召開記者會是否衝動之舉，胡志偉說：「當日他們的判斷是真心誠意相信、接納林子健所說的內容，及看到他的表面傷痕。從一個保護林子健人身安全所做的判斷。」

至於會否擔心民主黨因此事聲譽受損，胡志偉沒有正面回應。